Cosa è WhatsApp Business e sopratutto a cosa serve

Arriva WhatsApp Business, la nuova funzionalità disponibile per anche per gli Stati Uniti, Regno Unito, Messico e Indonesia. L’applicazione servirà per le realtà aziendali con una fruibilità diversa rispetto a quella basic.

WHATSAPP BUSINESS COME FUNZIONA

WhatsApp Business permette di rispondere facilmente alle richieste dei clienti, separare i messaggi personali da quelli di lavoro e avere una presenza ufficiale sulla piattaforma con un profilo verificato (come già succede per Twitter, Instagram e Facebook). Disponibile per ora solo per Android (si scarica gratuitamente su Google Play Store e più avanti arriverà la versione per iOS) e in versione web l’applicazione mantiene l’identico aspetto grafico ma consente alle aziende di mostrare a clienti e curiosi le informazioni utili: dall’offerta aziendale, alla mail.

Si tratta di una app molto ultile perché permettere di utilizzare messaggi standard di benvenuto, quelli di assenza per avvisare quando non si è disponibili e alcuni messaggi preimpostati che avvisano il cliente sull’orario di esercizio o la disponibilità di alcuni oggetti. Ecco qui una breve recensione trovata on line: