Il video della complottista che non sa delle ‘zone filtro’ negli ospedali

Il complotto di chi non conosce cosa sia la zona filtro in un ospedale

Vedere, non conoscere e condividere. Questi sono i tre step del complottista medio italiano che pubblica sui propri canali social filmati non contestualizzati per portare avanti le proprie convinzioni e tentare di convincere gli altri che la sua sia la verità e i numeri quotidiani, i contagiati, gli ospedalizzati, i pazienti in terapia intensiva e le vittime siano tutte una gigantesca montatura. Con la pandemia mondiale le teorie del complotto stanno toccando vette non raggiunte neanche dai terrapiattisti. Ed ecco che un video senza alcun senso è diventato virale, non sapendo come funziona un ospedale, quali siano le procedure per il personale medico e cosa sia la cosiddetta «zona filtro».

Non condivideremo il filmato che, nel giro di poche ore, ha ottenuto quasi mille condivisioni da una sola pagina Facebook (questo vuol dire che ha raggiunto migliaia e migliaia di utenti), adottando la politica del ‘don’t feed the troll’. Ma ci limitiamo a contestualizzare l’assurda polemica aizzata da chi – forse (questa è la speranza) – non conosce il protocollo e le zone interne a un ospedale. E a darci una mano in questa spiegazione è Bufale.net.

Zona filtro in ospedale, quel che ignorano i complottisti

Il filmato è estratto da RaiNews24 con le immagini di copertura andate in onda durante il collegamento con un esperto che spiega come la situazione all’interno degli ospedali e dei Pronto Soccorso sia molto grave e al limite della saturazione. Nel video di sottofondo si vedono infermieri e medici nella sala di vestizione, o anche zona filtro, mentre si preparano indossando tutto il necessario: dalla mascherina alla visiera per proteggere viso e occhi, fino al resto delle protezioni su tutto il corpo prima di entrare a contatto con i pazienti.

La realtà e la fantasia che viaggia sui social

La donna che grida mentre va in onda il filmato (registrato da casa sua, davanti la televisione) sottolinea come l’emergenza sia tutta una montatura. Il motivo? Nella zona filtro gli infermieri si vestono per lavorare e compare un infermiere senza mascherina. Ma perché accade questo? Ce lo spiega Bufale.net:

Le zone filtro per le unità Covid servono per proteggere gli operatori , servono per evitare che gli operatori portino il virus fuori dall’unita operativa. Non é una sala operatoria, una onco-ematologia intensiva o una terapia intensiva per i trapianti dove sei te che non devi portare i germi all’interno. E allora in quel caso si, le aree filtro dovrebbero essere il più asettiche possibili. Ma in questo caso é il concetto opposto. Sono gli operatori che non devono portare i germi che sono dentro (in questo caso il Covid) al di fuori.

Il solito ‘tanto rumore per nulla’, con i complottisti della prima ora pronti a decontestualizzare quel che accade all’interno degli ospedali senza conoscere cosa accade realmente e quali siano le loro procedure.