Zelig Covid Edition, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Domani sabato 30 maggio i conduttori Claudio Bisio – in collegamento da Milano dallo storico palco di Zelig Cabaret – e Vanessa Incontrada – in collegamento da Follonica – daranno il via a partire dalle ore 18.00 alla lunga maratona di beneficenza Zelig Covid Edition.

Dopo la presentazione iniziale delle 18.00 e aspettando la diretta delle ore 21 saranno trasmessi i primi contributi video dei tanti artisti che hanno aderito, tra cui Alessandro Bergonzoni regalerà i primi 15 minuti in esclusiva del nuovo spettacolo, Antonio Rezza proporrà un estratto dallo spettacolo scritto con Flavia Mastrella“Anelante” e ancora in ordine sparso: Angela Finocchiaro, Aldo, Giovanni e Giacomo, Alessandro Siani, Giobbe Covatta, Annamaria Barbera, Ruggero de I Timidi, Roberto Brivio, Gabriele Cirilli, Sergio Sgrilli, Paolo Hendel, Sergio Staino, Ricky Gianco, il Trio Medusa, Angelo Pintus, Paolo Jannacci, Antonio Cornacchione e molti altri.

A partire dalle ore 21.00 Claudio Bisio e Vanessa Incontrada condurranno lo spettacolo live in streaming accompagnati dai numerosi colleghi tra testimonianze, musica e tante risate.

Nel corso della diretta streaming saliranno virtualmente sul palco di Zelig alcuni dei volti storici che hanno calcato le scene del cabaret di Viale Monza: Paola Cortellesi, Paolo Cevoli, Geppi Cucciari, Mr Forest, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, Fabio Treves e Christian Meyer, Giovanni Vernia, Enrico Bertolino, il trio Davide Paniate, Federico Basso e Gianni Cinelli, Lella Costa, Marco Marzocca, Fabrizio Fontana, Vincenzo Albano, Ale e Franz, Raul Cremona, Katia e Valeria, Gioele Dix, Maurizio Lastrico, Natalino Balasso, Giuseppe Giacobazzi, Debora Villa, Antonio Ornano, Dario Vergassola, Carlo Vanoni, Germano Lanzoni, Daniele Gattano e Leonardo Manera che vestirà i panni con il nuovo personaggio creato per l’occasione del “virologo narcisista”.

“Sono molto contenta di essere in diretta con la grande famiglia di Zelig – dichiara Vanessa Incontrada – per sostenere questa iniziativa che aiuta tutte quelle persone che sono dietro le quinte, dai macchinisti ai fonici, alle sarte… quelli che non si vedono ma hanno una grande importanza nel nostro lavoro. Non vedo l’ora di tornare anche se virtualmente a fianco di Claudio per Zelig Covid Edition”.

“Il mondo dello spettacolo è fermo. – prosegue Claudio Bisio – I teatri e i cinema sono stati tra i primi a chiudere e, temo, saranno tra gli ultimi a riaprire. Una situazione strana e drammatica per un settore come il nostro, che vive di contatto con il pubblico, di condivisione. E che rappresenta un grande indotto economico ora bloccato, e non parlo solo di comici, attori ma anche di tutti gli addetti ai lavori dietro le quinte, centinaia per ogni produzione, senza paracaduti sociali e altre forme di sostegno emergenziale. Noi di Zelig abbiamo deciso di ritrovarci per far sentire la nostra voce e raccogliere fondi per i tantissimi che in questo momento hanno bisogno della solidarietà di tutti. Con emozione torno a interloquire come ai vecchi tempi con Vanessa e tutti i comici, anche se a distanza e senza il pubblico – e chissà che non diventi un nuovo inizio.”

“Sarà una grande emozione avere di nuovo tutti a fianco, riuniti anche se virtualmente – commenta Giancarlo Bozzo – una nuova prima volta!”.

La diretta streaming su www.natlive.it e sulle pagine Facebook di Zelig e Natlive terminerà a mezzanotte e a seguire fino a notte fonda proseguiranno i tanti contributi video degli oltre 300 comici e artisti che si sono uniti all’iniziativa per chiedere che la luce sul mondo dello spettacolo resti accesa e che l’aiuto di cui tanti hanno bisogno per sopravvivere, arrivi certo dal Governo, ma anche da chi ha sempre seguito e seguirà i suoi beniamini che li hanno fatti e li faranno di nuovo divertire.