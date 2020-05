Salvini ha salutato Bugliano, il paese che non esiste, in diretta Instagram

Chissà come si starà esaltando Matteo Doroteo, il consigliere di minoranza leghista del comune di Bugliano, visto che Matteo Salvini – nel corso di una diretta Instagram l’altro ieri – ha rivolto un saluto caloroso al comune inventato in provincia di Pisa. Inventato, avete capito bene. Perché il Comune di Bugliano è uno degli account parodici più famosi di Twitter, che ha costruito una vera e propria realtà parallela al suo interno, fatta di bizzarri consigli comunali, di ordinanze strampalate e di iniziative al confine della realtà.

Salvini saluta Bugliano in diretta Instagram

L’azione di trolling è una delle più incisive dell’intera bolla di Twitter in Italia. Molto spesso, diverse testate giornalistiche o diversi politici prendono molto sul serio i tweet del comune inventato in provincia di Pisa, amministrato dall’infallibile sindaco Fabio Buggiani, sempre attento a bilanciare le iniziative della parrocchia con quelle del locale circolo Arci. Lo ha fatto anche Matteo Salvini, quando un followers della sua diretta su Instagram, lo ha invitato a salutare Bugliano (Pisa). Il leader della Lega, che con il territorio ha un rapporto viscerale, che conosce benissimo l’Italia per averla girata in lungo e in largo nel corso della sua campagna elettorale permanente, non se l’è fatto ripetere due volte: «Saluto gli amici del comune di Bugliano, in provincia di Pisa».

Salvini saluta Bugliano, la risposta dell’account parodia

Ovviamente, l’account parodico del comune non aspettava altro e ha risposto con la solita ironia, proponendo il video dei saluti di Matteo Salvini: «Anche se in ritardo e se siamo di diversa visione politica – scrivono dalla fantomatica Sala consiliare Romeo Anconetani – salutiamo anche lei, sig. Salvini e le auguriamo ogni bene». Sipario.