Zao è l’applicazione cinese che rende ancora più facile la realizzazione di video deepfake

In un attimo si può diventare Leonardo Di Caprio in Romeo+Juliet o Titanic, o Sheldon di Big Bang Theory: il tutto caricando un semplice selfie. È il segreto del successo di Zao, l’applicazione cinese che permette in pochi secondi di creare brevi video deepfake partendo da immagini di film e serie tv. L’app cinese ha scalato la classifica di Apple Store in pochissimi giorni, ma dopo i primi entusiasmi cominciano a sorgere i primi problemi, ovviamente intorno alla privacy.

Il fenomeno dei video deepfake è sempre più presente nei social network. Dopo quelli con Nancy Pelosi e Mark Zuckerberg, o quello meno pericoloso di Jon Snow sulla stagione finale di Game Of Thrones, la tendenza ha incontrato quella del face-swap, ovvero la possibilità di sostituire il proprio volto a quello delle celebrities. Ed è questa la carta vincente di Zao, l’applicazione cinese che permette di immedesimarsi nei propri beniamini semplicemente caricando un selfie. Pochi secondi, pochi click e il gioco è fatto: lo dimostra il video esplicativo pubblicato su Twitter da Allan Xia, che ha raccolto i suoi esperimenti fornendo versioni di Titanic o di Game Of Thrones in chiave asiatica sostituendo il suo volto a quello degli attori.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

