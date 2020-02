Incredibile Zaia sui cinesi: «Li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi» | VIDEO

Abbiamo riavvolto il nastro, perché in un primo momento pensavamo di aver sentito male. Invece, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, colui che sta gestendo l’emergenza da coronavirus nel suo territorio, ha proprio rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un’intervista ad Antenna 3-Nord Est nel corso della puntata di ieri sera del locale programma di approfondimento. Il presidente del Veneto ha detto che il coronavirus ha avuto la possibilità di essere trattato in maniera migliore per una questione di differenze nella gestione dell’igiene personale. Ovviamente, il confronto è con la Cina. La frase sotto esame di Zaia è la seguente: «Diciamoci la verità – ha detto – abbiamo visto tutti i cinesi mangiare topi vivi».

Zaia cinesi topi vivi, la frase shock ad Antenna 3-Nord Est

#Zaia, a proposito dei cinesi:”Li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi!” Senza parole.#COVID2019 pic.twitter.com/JPhdamSlXS — Pietro Raffa (@pietroraffa) February 28, 2020

Il presidente del Veneto stava affrontando un ragionamento più ampio. Ha detto che gli oltre cento casi di positività al coronavirus in Veneto sono stati tutti affrontati nelle condizioni igienico-sanitarie migliori e che oltre la metà di queste persone non hanno mai presentato sintomi e sono state in grado di proseguire la quarantena all’interno delle proprie abitazioni. Tutto ciò è stato possibile anche in virtù di una questione di mentalità in merito all’alimentazione e all’igiene tipiche del popolo veneto e del popolo italiano in generale.

Zaia cinesi topi vivi, il passaggio incriminato

«La mentalità che ha il nostro popolo a livello di igiene è quella di farsi la doccia, di lavarsi spesso le mani. L’alimentazione, il frigorifero, le scadenze degli alimenti sono un fatto culturale. La Cina ha pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto perché li abbiam visti tutti mangiare i topi vivi. Il virus non deve trovare un substrato dove poter proliferare. E noi siamo dei maniaci da questo punto di vista».