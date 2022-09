Cosa è successo agli account di Elena Visconti e di Yoda

C’è un mistero nel Twitter italiano che parla di politica. Anzi due. Ma oggi questo mistero potrebbe clamorosamente unificarsi, probabilmente a causa di un banale errore di switch degli account. Il primo mistero si chiama Yoda. È un account che tutti conoscono per i suoi tweet da insider nel Partito Democratico e non solo. Il secondo mistero si chiama Elena Visconti, vignettista anonima (Elena Visconti è semplicemente un nome d’arte), il cui account è nato durante il lockdown e ha riscosso immediatamente successo nell’ambito della bolla degli appassionati di politica. Potrebbe essere successo che, a causa di una discussione con Stefano Bonaccini su Twitter, i due account si siano sovrapposti. O meglio, che la gestione dei due account abbia semplicemente dimenticato di fare uno switch. Con il risultato che Elena Visconti potrebbe aver risposto al posto di Yoda.

Yoda e Elena Visconti, cosa è successo agli account misteriosi su Twitter

Occhio alle date. Tra il 18 e il 19 settembre, Elena Visconti ha avuto una discussione con il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. La vignettista aveva fatto una parodia del claim della campagna elettorale del Pd (Scegli) in cui si metteva a confronto la direzione del partito verso Giuseppe Conte o contro Giuseppe Conte. Elena Visconti non era d’accordo con questa prospettiva, chiamando in causa anche Bonaccini che si era detto possibilista verso il dialogo rinnovato con il leader del Movimento 5 Stelle. A questa sollecitazione, il 19 settembre Bonaccini aveva risposto, intavolando una conversazione di un paio di tweet. Questa conversazione si è chiusa nello stesso giorno.

Persino #Bonaccini ha detto che “dopo le elezioni bisogna riprendere il dialogo con il M5S per costruire il centrosinistra del futuro”.

È chiaro che il PD tornerà con le brache calate da Giuseppi #Conte, dal punto di riferimento fortissimo.

È un destino funesto ed ineluttabile. pic.twitter.com/usiEBE4k7H — Elena Visconti (@elevisconti) September 18, 2022

Il 20 settembre, invece, Yoda aveva taggato Bonaccini in un nuovo tweet in cui si parlava dello stesso argomento. Il governatore dell’Emilia-Romagna risponde: «Un po’ di fiducia! Suvvia… Mi pare di aver dimostrato di non essere così scarso». A sorpresa, la risposta a questo tweet (con un chiaro riferimento a questo tweet) arriva direttamente non da Yoda, ma da Elena Visconti: «Per chiarezza, io non le ho detto che lei è scarso».

Un po’ di fiducia! Suvvia…

Mi pare di aver dimostrato di non essere così scarso 😀 — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) September 20, 2022

Insomma, sembra davvero – da questo scambio – che dietro a Yoda e a Elena Visconti ci fosse la stessa mano. L’account di Elena Visconti, tuttavia, ha cercato di allontanare i sospetti: «La discussione fu innescata da questa risposta di Bonaccini ad una mia vignetta. Controlla pure. Alla discussione ha preso parte anche Yoda e io ho commentato. Vedi complotti ovunque». Tecnicamente, Yoda non ha partecipato alla medesima discussione, ma ne ha inaugurato una nuova. E la risposta di Elena Visconti è stata troppo in linea con la prima sollecitazione di Yoda per non essere collegata.

Si tratta sicuramente di due account anonimi che, in questa circostanza, sono apparsi come gestiti dalla stessa mano. Inoltre, da tempo il personaggio di Elena Visconti e di Yoda “giocano” tra loro. A parte i retweet reciproci, si può citare anche una vecchia intervista del Venerdì di Repubblica a Elena Visconti: nel finale, si parla proprio di Yoda e dei rapporti, su Twitter, dei due personaggi. Alla fine, Giulia Villoresi – la giornalista che ha firmato l’intervista – chiede a Elena Visconti di intercedere per farle realizzare un’intervista anche a Yoda. Il personaggio sta al gioco e risponde: «Provo a metterci una buona parola». Un po’ troppi indizi.