La deputata del M5S posta la foto dalle Maldive e viene attaccata sui social: «E le rendicontazioni?»

La premessa doverosa è che ogni cittadino, sia anche deputato o senatore, ha il diritto di fare le vacanze dove vuole e di postare le sue fotografie sui social network. L’aspetto che più incuriosisce della vicenda personale della deputata del M5S Yana Ehm è come la retorica che faceva parte del primitivo carattere dei pentastellati si sia ritorta contro agli stessi eletti. La giovane parlamentare ha avuto la «colpa» di aver postato una sua immagine delle vacanze natalizie alle Maldive.

Yana Ehm, la foto di Santo Stefano alle Maldive

«Tanti auguri di santo stefano da Thoddoo, la watermelon island delle Maldive! – ha scritto la Ehm sulla sua pagina Facebook -. Non nego che da quando sono arrivata, quest’isola locale mi ha da subito affascinata per la sua fauna, la gentilezza delle persone ed i colori del mare. Nei prossimi giorni vi racconterò un po’ i suoi pregi (e difetti). Anche se sono all’estero, sto comunque seguendo gli avvenimenti in Italia e nel mondo».

Le critiche sulle rendicontazioni di Yana Ehm

Apriti cielo! Sulla sua bacheca si sono scatenati i commenti più diversi, come se fossero rivolti a un qualsiasi esponente del Pd che fa parte di quella che veniva chiamata «Kasta». In tanti l’hanno accusata di approfittare del suo ruolo da parlamentare per potersi permettere una vacanza del genere, qualcuno si è spinto addirittura a usare il vecchio mantra secondo cui le sue vacanze sarebbero pagate dai contribuenti. Ovviamente, questo aspetto fa parte di una retorica populista aberrante, che non andrebbe mai sposata: non c’è alcuna corrispondenza diretta tra i soldi dei contribuenti e le vacanze dei parlamentari.

Ad aggiungere benzina sul fuoco, è anche il caso delle rendicontazioni. Secondo il portale dedicato del Movimento 5 Stelle, Yana Ehm è ferma a febbraio nel sistema delle restituzioni. Per questo motivo, in tanti attivisti pentastellati le hanno ricordato le sue pendenze con il Movimento e hanno colto la palla al balzo per mettere a confronto il ritardo nelle rendicontazioni e la sua vacanza alle Maldive.

All’origine dei ritardi nelle rendicontazioni, stando alle parole di Yana Ehm, ci sarebbe un semplice disguido. Sempre via social network, infatti, la deputata ha ricordato: «A causa di un problema tecnico non riesco a completare la rendicontazione del mese febbraio, dirimente per poter procedere a tutti i mesi successivi – ha scritto -. Per spiegare ancora meglio, va “chiuso” il mese precedente per poter passare a quello successivo. Ho sollecitato e interloquito più volte con il webmaster in merito, abbiamo tentato svariate soluzioni, ma ancora il problema persiste. Spero che possa essere sbloccato al più presto,ho già preso prossimo appuntamento».

La foto, comunque, resta al centro di numerose discussioni e di numerosi messaggi che arrivano alla deputata via social network. Il grillismo della prima ora sta evidentemente entrando in conflitto con le evidenze di un Movimento 5 Stelle di governo. Che ora paga lo scotto di non poter più nemmeno trascorrere un periodo di riposo e vacanza senza essere sommerso dalle critiche dei suoi stessi elettori.

FOTO dalla pagina Facebook di Yana Ehm