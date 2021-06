Windows 11 metterà al centro l’icona di start: piccoli passi di una rivoluzione

Il modo con cui sono venute fuori le prime immagini di Windows 11, che non si esita a definire ormai dei veri e propri Windows Leaks, è piuttosto curioso: è stato il motore di ricerca cinese Baidu a pubblicare per primo degli screenshot relativi al nuovo sistema operativo. Una circostanza piuttosto singolare, dal momento che la presentazione del nuovo OS di Redmond è fissata per il prossimo 24 giugno, tra meno di dieci giorni.

Windows 11, le novità

Quello che bisogna specificare immediatamente, in realtà, è che la versione di Windows 11 che sta facendo – attraverso gli screenshot – il giro del web non può essere quella definitiva, ma una versione beta molto provvisoria rispetto a quella che verrà presentata il 24 giugno. Ma ci sono alcuni punti fermi che ci possono già far intuire la rivoluzione che Microsoft sta preparando. Innanzitutto, nel nome.

Non so se mi abituero’ mai Al tasto del menu start Al centro Della barra… per riflesso condizionato Vado a sinistra e non lo trovo mai .. sembra un incubo!!😭🤣🤣#windows11 @ITSquOd @Gabry89 pic.twitter.com/LoFLgDWwUp — HCRome (@rome_hc) June 15, 2021

In passato si era detto che i successivi sistemi operativi di Microsoft si sarebbero chiamati con sigle e variazioni rispetto a Microsoft 10. Questa sorta di tabù – complice anche il fallimento del progetto Microsoft 10X – sembra essere stato sfatato. Nel nome del nuovo sistema operativo c’è il numero 11. Quasi a volersi lasciare alle spalle una stagione ormai tramontata. L’altra grande novità è quella di aver inserito al centro dello schermo, in basso, il tasto di avvio: Windows lo aveva sempre mantenuto in basso a sinistra (opzione che sarà sempre possibile impostare), ma adesso il default prevede un’esperienza di avvio più centrale, quasi a voler mettere un focus sul nuovo inizio.

Nella versione dei leaks, in realtà, ci sono ancora delle cose molto provvisorie, si diceva. La più evidente è il Microsoft Store, con una disponibilità delle app ancora troppo limitata. Che questo sia un elemento sicuramente da rivedere alla luce della presentazione del 24 è stato sin da subito evidente con le dichiarazioni del CEO Satya Nadella che, qualche tempo fa, aveva collocato proprio nello store la rivoluzione più pronunciata di Microsoft 11. Insomma, gli screenshot che stiamo vedendo sono solo un antipasto. Windows 11 sarà molto di più.