Sentenza e condanna per Weinstein: 23 anni per reati sessuali

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere per violenza e stupro. Questa la storica sentenza che mette dietro le sbarre il 67enne ex produttore cinematografico statunitense. Weinstein è stato accusato di stupro e molestie da ben 105 donne e condannato sia per stupro di terzo grado – ovvero rapporti sessuali con una persona non consenziente o che ha meno di 17 anni – che per atti sessuali di primo grado (rapporti orali o anali). Con 5 capi di imputazione a carico, l’uomo è stato prosciolto per 3 su 5 evitando l’ergastolo per l’accusa di predatore sessuale.

Condanna come grande vittoria del #metoo

La giuria, composta da sette uomini e cinque donne, e il giudice James Burke hanno segnato una sentenza storia e una grandissima vittoria per il movimento #metoo. Nato proprio grazie alle sempre maggiori accuse mosse a Weinstein e non solo, il movimento #metoo ha contribuito a portare un cambio di direzione nell’ambito delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo e sul lavoro. Le sei accusatrici di Weinstein e testimoni al processo – tra cui Hailey, Mann e Scirorra – erano tutte in prima fila e hanno accolto la sentenza con un applauso.

Alcune accuse fatte a Weintein sono decadute

La serialità dei reati commessi da Hrvey Weinstein in questo senso viene evidenziata dal fatto che tante altre accuse ricevute dall’uomo in questi anni non sono rientrate nel processo poiché riferite a fatti troppo lontani nel tempo. E se si conta che Weinstein è stato condannato per fatti relativi al 2006, la questione è ancora più da brivido. Il processo, iniziato a New York il 6 gennaio scorso, è partito dalle accuse di stupro di due donne che avevano portato all’arresto dell’ormai ex guru del cinema nel maggio 2018. Dopo essere stato liberato su cauzione, Weinstein ha subito regolare processo. Tra le due donne che l’hanno accusato c’è l’ex assistente di produzione Miriam Haleyi; il reato risale al 2006 e l’accusa è quella di averla costretta a praticargli sesso orale nel suo appartamento. La seconda accusa arriva da Jessica Mann, aspirante attrice che ha riferito di essere stata stuprata da Weinstein nel 2013 in un hotel di Manhattan. Weinstein è accusato anche per altri reati che però verranno affrontati in un secondo processo a Los Angeles.

(Immagine copertina: frame dal video Askanews)