Mentre il presidente Donald Trump dichiara l’emergenza nazionale per il coronavirus e quasi tutti i network decidono di sospendere le riprese dei loro show la Warner Bros. decide di andare avanti. Lo fa per i suoi tre più importanti film attualmente in produzione: The Batman, The Matrix 4 e Animali Fantastici 3.

Nonostante l’escalation del coronavirus la stampa americana avrebbe confermato che non subiranno interruzioni alle riprese dei due attesi film Warner Bros. , infatti, attualmente i due film non sono ancora stati coinvolti dalle decisioni prese dagli studios che in queste ore stanno fermando troupe e cast di lungometraggi e serie tv in varie parti del mondo. La produzione di The Batman in particolare si sta svolgendo di Gran Bretagna dove Boris Johnson ha annunciato non verranno prese misure draconiane contro il coronavirus perché l’Inghilterra deve andare avanti.

Warner Bros. conferma (per ora) le prossime riprese estive di due progetti

La Warner Bros. ha fermato le riprese dei suoi show televisivi, ma non dei tre attesissimi film. Le riprese dei prossimi progetti Black Adam e Aquaman 2 sembrano confermate per la prossima estate. Staremo a vedere nelle prossime ore se la decisione del presidente USA di dichiarare lo stato d’emergenza per il coronavirus cambierà le carte in tavola e se anche Bruce Wayne, Neo e Newt Scamander dovranno necessariamente prendersi una pausa forzata.

Ricordiamo che la Warner Bros., come anche le altre Major ha già deciso di sospendere tutti i tour prenotati nei suoi studios di Los Angeles.