Il Coronavirus è arrivato dirompente anche in America costringendo a misure molto rigide, che hanno colpito in modo pesante anche l’industria dell’intrattenimento. Oltre ad aver costretto a rinviare le date d’uscita di molti film e sospeso le produzioni di serie tv, non ultima Grey’s Anatomy, ora arriva anche la notizia della chiusura dei parchi divertimento tematici ad Hollywood.

La notizia era nell’aria, ma è diventata ufficiale nelle ultime ore in cui il Coronavirus è arrivato in modo durissimo nella vita degli americani. La Universal ha annunciato che il parco sarà chiuso fino al 28 Marzo a Los Angeles: