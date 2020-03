Brutte notizie per Falcon and The Winter Soldier, l’attesissima serie in esclusiva su Disney+ che dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming nel mese di agosto. Per combattere il propagarsi del contagio da coronavirus la Repubblica Ceca ha proibito di radunare più di 100 persone nello stesso luogo e si dà il caso che la crew della colossale produzione Marvel ne conti molti di più. Per tutelare la salute di tutti coloro che sono impegnati nelle riprese dunque Disney ha deciso di sospendere tutto, come riporta Deadline. Non è chiaro, al momento, se la produzione si sposterà definitivamente in un’altra location o se le riprese verranno riprese in futuro. Ricordiamo che la serie è stata girata per molte settimane ad Atlanta, prima di spostarsi a Porto Rico dove già aveva subito uno stop di qualche settimana a causa del terremoto.

La sinossi di Falcon and The Winter Soldier

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità (e la loro pazienza) in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland. Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno

Il cast della serie Falcon and The Winter Soldier vedrà Anthony Mackie e Sebastian Stan tornare nei ruoli di Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / Soldato d’Inverno. Nel cast ritroveremo anche Emily VanCamp (Sharon Carter) e Daniel Brühl (Barone Zemo) fanno parte nel cast della miniserie dopo essere apparsi in Captain America: Civil War. Wyatt Russell farà il suo debutto nel ruolo di John Walker, noto nei fumetti anche come U.S. Agent. Oltre a loro troveremo anche delle new entry per l’universo Marvel: Adepero Oduye, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Clé Bennett e Carl Lumbly.

Falcon and The Winter Soldier è sceneggiata da Malcolm Spellman (Matrimonio in famiglia, Empire) e Derek Kolstad (John Wick). La regia, invece, sarà interamente curata da Kari Skogland, recentemente candidata agli Emmy per The Handmaid’s Tale. Ricordiamo che Disney+ sarà lanciata in Italia il 24 marzo, ma chi si abbona entro il 23 marzoha diritto a uno sconto: 59,99 € all’anno, equivalente a circa 5 € al mese.