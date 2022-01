Walkie Talkie di Microsoft Teams, a due anni dall'annuncio, arriva in un momento in cui c'è sempre maggiore necessità di migliorare gli strumenti per lavorare in sicurezza

La funzione Walkie Talkie di Teams per facilitare i lavoratori in prima linea nel mondo

Si tratta di una novità che la squadra di Microsoft Teams aveva annunciato un paio di anni fa e che sta vedendo la luce solo adesso. Lo scenario, da marzo 2020, vede una crescita del 400% nell’uso mensile nell’uso mensile di Teams. Si tratta di una funzione che, soprattutto di questi tempi, può essere molto comoda. La funzione Walkie Talkie Teams sta diventando, poco alla volta, disponibile per tutti gli utenti. Lo scopo – come è chiaro dal nome – è quello di trasformare i dispositivi con i quali si utilizza Teams (dagli smartphone ai pc passando per i tablet) in walkie-talkie funzionanti tramite dati o Wi-Fi. Teams Walkie Talkie PTT è ora disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS.

Come funziona Walkie Talkie Teams

La funzione è stata pensata per fornire comunicazioni push-to-talk istantanee per il team di lavoratori. Come si legge nella pagina ufficiale di Microsoft dedicata alla nuova funzione, Walkie Talkie di Teams è un servizio pensato per i dipendenti che devono stare costantemente in contatto tra di loro «in modo sicuro con un’esperienza PTT familiare». Una funzione che può tornare utile anche a tutti quei lavoratori che, attualmente, devono lavorare in team ma non hanno la possibilità di stare nello stesso posto. La novità fondamentale per milioni di lavoratori in tutto il mondo in questo periodo di pandemia, con Omicron che ha alzato il capo costringendo moltissime aziende a correre ai ripari.

Walkie Talkie va abilitato aggiungendo la funzione a partire dalla app di Teams. Una volta aggiunta, la funzione dovrebbe comparire nell’elenco App entro le 48 ore successive ed essere utilizzabile. La novità di Teams dovrebbe essere in grado di funzionare anche con larghezza di banda ridotta, a patto che ci sia un minimo di connettività garantito. Microsoft sta anche lavorando con Zebra Technologies – azienda produttrice di soluzioni digitali innovative come hardware e software utilizzati dai lavoratori in prima linea nel corso di questa pandemia – per rendere disponibile un pulsante push-to-talk (PTT) così da accedere alla nuova funzione nella maniera più semplice.