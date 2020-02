Rete Vodafone down in tutta Italia

Un blue monday per chi ha una connessione internet con Vodafone. Dalle 11.30, infatti, sono arrivate centinaia di segnalazioni per il malfunzionamento delle rete e del traffico dati per i clienti della compagnia telefonica. Come si può notare dalla mappa interattiva pubblicata da Downdetector, i problemi hanno coinvolto tutta Italia, da Nord a Sud. La maggior parte delle segnalazioni di Vodafone down arriva dalla Lombardia, ma anche nel Centro Italia non mancano le lamentele, tra Lazio, Umbria e Campania.

Le problematiche maggiormente riscontrate in questo Vodafone down di lunedì 10 febbraio 2020, riguardano la connessione a internet, sia da mobile che da desktop. Gli utenti, con particolare rilevanza per numero di segnalazioni da Milano, Perugia, Roma e Napoli, lamentano difficoltà nella navigazione e lentezza che non permette il caricamento delle pagine. Una situazione che, vedendo il grafico, ha messo subito a lavoro i tecnici dell’operatore telefonico.

Il Vodafone down del 10 febbraio in Italia

Il picco delle segnalazioni di questo Vodafone down si è registrato intorno alle 11.15 di questa mattina. Il problema, a quanto pare, riguarderebbe solamente la rete italiana, mentre nel resto d’Europa – e del mondo – non vengono segnalate criticità per quel che concerne il traffico dati e la rete mobile.

(foto di copertina: da Downdetector)