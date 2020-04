L’ordine dei giornalisti (prima della frase sui meridionali inferiori) dice che Feltri è un seminatore d’odio

Secondo il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Vittorio Feltri è un seminatore d’odio. Lo aveva scritto già nella giornata di ieri al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Carlo Verna, napoletano di nascita, aveva spiegato al primo cittadino perché il mondo del giornalismo non può essere identificato con le uscite fuori dal coro dell’editorialista del quotidiano Libero, prima ancora della sua frase – che ha fatto il giro del web – sui meridionali che sarebbero inferiori rispetto ai cittadini del nord Italia.

LEGGI ANCHE > Per Feltri, il coronavirus in Lombardia eccita gli animi dei meridionali che in molti casi “sono inferiori”

Vittorio Feltri e le parole dell’ordine dei giornalisti nella lettera a De Magistris

Dopo una lunga citazione di Così parlò Bellavista, del compianto Luciano De Crescenzo, relativa alla scena dell’ascensore tra il professore napoletano e il caratterista milanese, il presidente Carlo Verna afferma: «Cambio subito tono, assumendo le vesti di presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, che si ritrova tra gli iscritti questo nome (Vittorio Feltri, ndr) noto anche per la sua capacità di essere urticante, in passato pure in maniera brillante ma negli ultimi tempi fuori dalle righe e meritevole di ampie reprimende come seminatore d’odio. In tanti scrivono per sollecitare di metterlo fuori della nostra comunità professionale. Si può fare attraverso un regolare procedimento guidato da un autonomo consiglio di disciplina. È competente quello del luogo dove il giornalista è iscritto, ovvero nel caso specifico quello della Lombardia, che naturalmente deve essere attento sempre nelle sue pronunce alle libertà garantite dall’art. 21 della Costituzione, anche se sottolineo il principio di non discriminazione insito nell’art.3 noto per sancire l’uguaglianza, e ai giuristi indicherei la strada della valutazione della cosiddetta legge Mancino».

La lettera dell’Odg prima dell’ultima uscita di Feltri sui meridionali

Nella lunga lettera che l’Ordine dei giornalisti ha pubblicato sui suoi canali social, il presidente Carlo Verna chiede scusa al sindaco di Napoli De Magistris a nome di tutti i professionisti per le affermazioni di Vittorio Feltri «di vacua ostilità» nei confronti della città di Napoli. La lettera, tuttavia, era arrivata prima dell’ospitata del giornalista a Fuori dal Coro di ieri sera. Nella trasmissione, Feltri non ha esitato ad affermare che i meridionali in molti casi sono inferiori. Il riferimento era legato alle critiche fatte da alcuni cittadini del sud nei confronti della Lombardia, che in queste ore ha mostrato alcune pecche nella gestione dell’emergenza coronavirus. Sarà necessaria un’altra ‘reprimenda’ da parte dell’Ordine dei giornalisti?