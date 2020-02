Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico, ha ricevuto ieri una notifica del fermo dal nucleo investigativo dei carabinieri e al momento risulta detenuto presso il carcere di Rebibbia a Roma.

Vittorio Cecchi Gori ha un cumulo pena di 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione per reati finanziari tra cui una banca rotta fraudolenta da 24 milioni di euro relativa alla Safin Cinematografica. In passato nel 2019 era stato condannato a 3 anni e 4 mesi più un risarcimento da 19 milioni di euro per il fallimento della Fiorentina del 2002.

L’imprenditore è stato prelevato presso il Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato.

Vittorio Cecchi Gori, chi è

Ha iniziato la sua carriera ereditando la gloriosa società di produzione Cecchi Gori nel 1993, insieme alla presidenza della Fiorentina. Nel corso della sua carriera ha prodotto numerosissime pellicole, dirette da grandi registi, tra cui Ermanno Olmi, Damiano Damiani, Ettore Scola, Federico Fellini, Carlo Verdone, Pasquale Festa Campanile, Mario Monicelli e Giuseppe Tornatore. Storico è l’Oscar al miglior film straniero per “La Vita è Bella” di Roberto Benigni. È stato anche al centro della cronaca rosa per diverse relazioni, le più note quelle con Rita Rusic e Valeria Marini.