Salvini punta su Roma. Virginia Raggi avvisa: «Staccate la corrente, potrebbe citofonarvi»

La campagna elettorale per l’Emilia-Romagna sembrava aver placato le legittime mire leghiste sulla capitale. Dopo la sconfitta, seppur con un buon risultato, Matteo Salvini è tornato a puntare in direzione Roma, annunciando una manifestazione prevista per domenica 16 febbraio. Il motivo di questa mobilitazione? Riunire tutti i cittadini che non vogliono più che la città sia guidata da Virginia Raggi e dal Movimento 5 Stelle. Stesso discorso per quel che riguarda la Regione presieduta da Nicola Zingaretti. La prima cittadina, dopo questo annuncio, è tornato a punzecchiare il senatore del Carroccio.

Durante i mesi autunnali, nel centrodestra si era aperto il fronte per scegliere la candidata (o il candidato) per le prossime elezioni del 2021 (se il mandato attuale di Virginia Raggi arriverà al termine). La contesa aperta tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si è socchiusa per dare spazio alle varie tornate elettorali in Calabria ed Emilia-Romagna. Ora, a risultato acquisito (con una vittoria e una sconfitta), ecco che il mirino torna sulla Capitale, con la manifestazione del 16 febbraio.

Virginia Raggi e i citofoni di Salvini

«Domenica 16 febbraio consiglio a tutti i romani di staccare la corrente ai campanelli – ha scritto la prima cittadina di Roma sul proprio profilo Twitter -. Matteo Salvini potrebbe citofonarvi per cercare di vendervi chiacchiere». Un messaggio sarcastico – ricordando il precedente nel quartiere Pilastro di Bologna – accompagnato dall’hashtag #GiuLeManiDaRoma.

La partita su Roma

La Lega torna a puntare la Capitale, dopo averla messa da parte per un po’. Ma nell’ultimo anno e mezzo, Matteo Salvini e Virginia Raggi si sono punzecchiati continuamente. Poi il silenzio elettorale, prima del grande ritorno: domenica 16 febbraio, infatti, la Lega inizierà lo stress test sulla capitale.

