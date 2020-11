Ecco alcuni famosi legati al caso Genovese | VIDEO ESCLUSIVO

Che cosa è successo dopo l’articolo in cui abbiamo mostrato la terrazza “Sentimento” di Alberto Genovese? Il caos. Il telefono di chi scrive è stato preso d’assalto ed escono le prime nuove notizie legate all’inventore di Facile.it: cose che ancora nessuno ha mai raccontato. Ricordiamo che attualmente Genovese è in carcere per stupro e un’altra serie di reati. Intanto come potete vedere nelle fotografie, il fido amico, dj, PR e collaboratore Daniele Leali ha postato stories con la fidanzata mentre sono in aereo. I due hanno chiuso il loro profilo Instagram e via. Come mai? Le nostre fonti ci dicono che la destinazione potrebbe essere Bali. Sarà vero? Una vacanza in questo periodo risulterebbe al quanto strana. In piena pandemia poi… Foto vecchie? Dalla mascherina e dalle protezioni e soprattutto dall’orario, decisamente no. LEGGI ANCHE > Tremano i vip della Milano “bene” per il caso Genovese Vip legati a Genovese, le immagini di Giornalettismo

Poi c’è l’ultima fidanzata di Genovese, Sarah che ultimamente, grazie ai soldi del fidanzato, aveva aperto una linea di cosmetici e voleva come testimonial l’influencer Giulia Salemi. Trattativa che poi non è andata in porto. Una trattativa che si è sviluppata intorno al mese di giugno: fine giugno, esattamente il 26 di giugno. Quando Giulia ha consumato un aperitivo con la ragazza e poi ha partecipato alla festa dell’imprenditore.

Quella sera era una “sera stellata”. Vip legati a Genovese: la serata stellata

Abbiamo scoperto il nome dello chef che ha lavorato per l’imprenditore di Facile.it e stiamo parlando di Carlo Cracco, come potete vedere nel video esclusivo.

Che si tratti di un solo servizio o più di uno questo non lo sappiamo. Ma possiamo affermare con assoluta certezza che Cracco ha lavorato da Genovese nella stessa serata in cui era presente al party Giulia Salemi, lo scorso 26 giugno, come dimostra il video in esclusiva per Giornalettismo. Un altro nome che non passa inosservato è quello del dj ed ex tronista Salvatore Angelucci. Ma anche lui è stato ingaggiato, secondo le nostre fonti, per suonare: poi, fine del rapporto. C’è chi sostiene durante qualche festa sia stata notata anche Belen Rodriguez con la sua compagnia. Chiacchiere? Tutto da valutare in corsa, in corso.