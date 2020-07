Per un senatore M5S che passa alla Lega, ce n’è sempre uno di Forza Italia che passa a Italia Viva

Dice che non vuole morire sovranista. E per questo Vincenzo Carbone, senatore eletto tra le fila di Forza Italia, ha deciso di passare a Italia Viva. Si tratta di un cambio di casacca che permette al governo di respirare un po’. Nei giorni scorsi, la soglia della maggioranza a Palazzo Madama era pericolosamente scesa a quota 162 su un minimo di 158 senatori necessari a garantire un voto in più rispetto al centrodestra. Era stato fatale, ad esempio, il passaggio di Alessandra Riccardi dal M5S alla Lega.

Vincenzo Carbone, il senatore di Forza Italia che passa a Italia Viva

Ma per un senatore pentastellato che passa al Carroccio ce n’è sempre uno di Forza Italia che passa a Italia Viva. Dunque, pari e patta. Non è stato, dal giorno della fondazione di Italia Viva, l’unico caso di un azzurro folgorato sulla via del renzismo: Francesco Scoma, ad esempio, fu il primo senatore di Forza Italia a passare a Italia Viva, inaugurando quella che – secondo il senatore di Rignano – doveva essere una sorta di metodo. Ovvero, raccogliere gli scontenti di Forza Italia per rafforzare al centro il suo partito liberale.

Una tattica che, tuttavia, ha faticato a mostrare i suoi frutti. Tuttavia, il passaggio di Vincenzo Carbone – eletto in Campania – non si butta via, proprio in virtù dei tempi difficili che sta vivendo la maggioranza di governo a Palazzo Madama. Già, la maggioranza. Il fatto che un senatore di Forza Italia sia passato a Italia Viva è una buona notizia dal punto di vista del pallottoliere, ma nella sostanza è da prendere con le pinze. Più volte, infatti, Italia Viva ha mostrato dissapori con l’esecutivo, in modo particolare con la componente del M5S e del Partito Democratico.

Lo scenario del passaggio di Vincenzo Carbone a Italia Viva

Ago della bilancia, il movimento di Renzi ha sempre svolto un ruolo-ponte in maggioranza, a volte minacciando crisi che – in aula – sono puntualmente rientrate. E mentre Silvio Berlusconi immagina un nuovo governo con una nuova maggioranza più spostata verso il centro, il passaggio di Vincenzo Carbone a Italia Viva potrebbe addirittura essere considerato un movimento ‘esplorativo’ per sondare questo scopo.

Del resto, è stato lo stesso Carbone a ricordarlo in chiusura delle sue dichiarazioni sulle motivazioni del passaggio al partito di Renzi: «A Berlusconi mi legherà per sempre un sentimento di profonda stima e totale riconoscenza».