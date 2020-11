I problemi di questa vignetta di Natangelo su Laura Ravetto

C’è una questione che oggi gli account sovranisti sottolineano e che, oggettivamente, rappresenta un problema. Va sempre espressa solidarietà a una donna, quando viene attaccata con una frase sessista (sebbene con intento satirico), qualsiasi sia il suo schieramento politico. Ora, Laura Ravetto ha appena cambiato schieramento politico (ma questo è un altro problema, che non riguarda la discussione nel merito), passando da Forza Italia alla Lega. E proprio per questo è stata oggetto di una vignetta di Natangelo in cui si raffigura un rattristato Berlusconi che dice: «Peccato, era brava la Ravetto, sapeva fare una cosa con la lingua che…». La reticenza finale non sottrae molto all’immaginazione, in realtà.

Vignetta Natangelo su Ravetto, la reazione

Molte persone si sono indignate per la vignetta e per l’allusione che conteneva. Tra queste, anche Fiorella Mannoia che – a parte la parentesi di supporto al Movimento 5 Stelle – è sempre stata una donna di sinistra. Anche la deputata del Pd Anna Ascani ha espresso solidarietà alla collega. Una difesa alla neo-leghista che non può non essere trasversale. E che, pure, non ha potuto beneficiare di tutte le voci che, solitamente, si levano in difesa delle donne.

Natangelo, poi, ha cercato di rettificare con una nuova vignetta, anche se – in realtà – i fatti non cambiano molto nemmeno con questa sua nuova tavola illustrata:

Bisogna capire una cosa. I nuovi media impongono una riflessione anche alla satira che può riuscire a far ridere lo stesso anche senza essere per forza sessista. Vero che la sua principale caratteristica è il politicamente scorretto, ma non possiamo non evidenziare la presenza di priorità di fronte a questi episodi: e i diritti delle donne non possono essere barattati per una vignetta.