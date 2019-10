Il Vigile del Fuoco che invita a buttare in mare una bambina. Perché nera

"Ma buttala in mare", riferendosi alla donna che la tiene in braccio

L’odio vive e si alimenta quotidianamente sui social. E chi lo nega, compresi i politici, è perché vuole che tutto questo non venga bloccato e impedito. Più volte – e non solamente noi di Giornalettismo – ci siamo trovati di fronte a insulti a vittime, migranti, persone malate o solamente a favore di politiche più umane, ma quel che è apparso sui social nelle ultime ore non può che far accapponare la pelle. Parole, scritte da un uomo che su Facebook dice di essere un Vigile del Fuoco, contro una bambina. Forse una migrante. Ma la ‘colpa’ di questa piccola, poco più che neonata, è avere la pelle nera.

LEGGI ANCHE > Eva, la bambina curda che parla all’Unicef, alle Nazioni Unite, a Trump: «Fermate questa guerra»

Il commento è stato riportato Anna Rita Leonardi, esponente politico vicino a Matteo Renzi. Noi, per correttezza e per evitare lo shitstorm nei confronti dell’uomo – presunto vigile del fuoco – che andrebbe contro qualsiasi principio deontologico della professione giornalistica, non condivideremo il suo nome, tantomeno l’immagine riportata dalla donna sui social. Perché denunce come queste non devono portare alla gogna mediatica – trasformando i carnefici in facili vittime -, ma solo mostrare come l’odio (anche per colpa dei social) sia ormai un germe che vive quotidianamente nelle menti di molti italiani.

Il Vigile del Fuoco che invita a buttare in mare una bambina nera

Ed è così che il presunto Vigile del Fuoco di Milano ha ben pensato di commentare la foto di una donna bianca che tiene in braccio una piccola bambina nera: «Ma buttala in mare». Forse si sarà applaudito da solo l’uomo che si è reso protagonista di questo schifo e di questa vergogna. Un contentino da auto-commiserazione per cotanta pochezza che mette i brividi.

L’odio e i social

Scorrendo sul suo profilo Facebook, poi, si nota la sua aderenza a partiti della destra italiana. Più che la Lega, infatti, condivide maggiormente le notizie provenienti da Fratelli d’Italia, condite dalle classiche bufale sovraniste che non possono mai mancare. Ed ecco che questo mix diventa letale per l’umanità, per il senso della decenza e della misura. E dice di essere un vigile del fuoco, una di quelle persone che sono note per salvare vite umane.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Anna Rita Leonardi)