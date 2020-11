Sparatoria e feriti in Schwedenplatz a Vienna, a pochi passi dalla Sinagoga

Dalle immagini che si stanno diffondendo sui social network, la situazione non sembra molto chiara. Si vede un gran traffico intorno a Schwedenplatz a Vienna, a pochi passi dalla sinagoga più importante dell’Austria. Forze di polizia stanno presidiando la zona e alcuni testimoni hanno dichiarato di aver udito distintamente degli spari. Sempre fonti di stampa parlano di almeno sette vittime, mentre le forze dell’ordine si limitano a riportare la notizia di diverse persone ferite.

Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. È quanto il ministero degli interni ha comunicato all’agenzia di stampa Apa. Elicotteri stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga.

Le sirene si vedono distintamente sopra i ponti che attraversano i canali della città, mentre fonti dei media locali parlano di una allerta terroristica per quanto sta accadendo proprio intorno alla sinagoga.

I reparti speciali starebbero mettendo in sicurezza l’intera zona. La polizia di Vienna, attraverso i suoi tweet, conferma che c’è stato uno scontro a fuoco e che, al momento, ci sarebbero diversi feriti: «Ci sono stati diversi scontri a fuoco nell’area della Inneren Stadt. Ci sono diversi feriti. Siamo in servizio con tutte le forze possibili. Si prega di evitare tutti i luoghi pubblici della città».

La richiesta, dunque, è quella di evitare i luoghi affollati e di rientrare all’interno delle proprie abitazioni. Inoltre, sempre la polizia di Vienna ha richiesto esplicitamente di evitare di postare sui social network foto e video di quanto sta accadendo nell’area della Inneren Stadt.

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.

