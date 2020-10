Nizza, uomo armato di coltello uccide diverse persone all’interno della Cattedrale

Un uomo armato con un coltello ha fatto irruzione questa mattina all’interno della cattedrale della città francese uccidendo due persone e ferendone altre. Il sindaco ha immediatamente parlato di attentato Nizza. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’interno della basilica, riuscendo a fermare e arrestare l’uomo. Una delle vittime, secondo le prime informazioni che arrivano dalla Francia, sarebbe una funzionaria della polizia, decapitata dall’uomo.

Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha che «tutto fa pensare a un attacco terroristico». L’aggressore, ora fermato dalla forze dell’ordine, è entrato nella cattedrale che si trova nel quartiere di Notre-Dame intorno alle 9 e si è scagliato contro diverse persone. Al momento si parla di almeno due o tre vittime, tra cui una donna decapitata. E ci sarebbero anche molti altri feriti che si trovavano all’interno della chiesa.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Attentato Nizza, almeno tre i morti

Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare l’uomo facendo irruzione all’interno della cattedrale e ferendolo con colpi d’arma da fuoco. La matrice terroristica di questo attentato è ancora da confermare, ma dalla Francia – come già accaduto più volte in passato – emergono solamente conferme che vanno in questa direzione. E le tensioni nel Paese vanno avanti da giorni, dopo quanto accaduto a Samuel Paty, l’insegnante decapitato in strada la scorsa settimana dopo aver parlato ai suoi studenti delle vignette ironiche e satiriche di Charlie Hebdo che immortalavano il profeta Maometto. E, secondo le prime indiscrezioni, questo attentato Nizza – per luogo e modalità – potrebbe ricalcare lo stesso canovaccio.

(foto di copertina: da Twitter)