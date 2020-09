Il video dei 7 secondi di aggressione a Matteo Salvini a Pontassieve

Sette secondi. Abbondanti. Tanto è durato il contatto tra la signora di circa 30 anni che questa mattina è stata accusata di aver aggredito Matteo Salvini a Pontassieve. Il video aggressione Salvini è stato diffuso sui social network. Mentre il leader della Lega stava camminando per strada, una signora gli si è fatta di fronte e ha iniziato a urlare «io ti maledico» afferrandolo effettivamente per il colletto della camicia.

Video aggressione Salvini, le immagini

Il contatto, come dicevamo, è durato all’incirca sette secondi, visto che Salvini era circondato da diverse persone che hanno subito fatto schermo quando hanno intuito le intenzioni della donna e da un cordone importante delle forze dell’ordine che hanno portato via la manifestante in men che non si dica, portandola accanto a una camionetta dei carabinieri.

In un lungo video su Facebook, Matteo Salvini ha detto di aver già perdonato la donna e di non voler utilizzare questo episodio per scopi elettorali. Tuttavia, nella parte centrale della sua diretta ha detto che ci vuole commiserazione per gesti come questo, che gli dispiace per i suoi due rosari che portava nascosti sotto la camicia «perché non è che vado in giro…» (Salvini dimentica, forse, che uno dei simboli della sua campagna elettorale del 2018 è stato il bacio ostentato del rosario sul palco di un comizio), che le camicie si ricomprano e che voleva tranquillizzare tutte le persone che si erano preoccupate per il suo stato di salute.

Video aggressione Salvini, il commento del senatore

Il senatore della Lega si è detto dispiaciuto per l’esito della mattinata e per il legame affettivo che aveva con i due oggetti personali che gli sono stati strappati di dosso. Nei confronti di Matteo Salvini ha espresso solidarietà anche l’ex alleato di governo Luigi Di Maio che ha invitato la politica ad abbassare i toni dello scontro, perché gesti del genere non sono giustificabili.