I nervi tesi in casa Trump e la ‘politica’ dei falsi sorrisi | VIDEO

I rapporti tra le due sono tesissimi, come raccontato in un libro dall'ex confidente della first lady

Quel che si doveva dire durante la convention repubblicana è stato detto, senza offrire grandi spunti di riflessione: Donald Trump, presidente degli Stati Uniti uscente, ha accettato (come ovvio) la sua seconda candidatura alla Casa Bianca. Tutto come previsto e prevedibile: sarà lui a sfidare Joe Biden alle Presidenziali Usa di novembre. L’attenzione mediatica, però, si è spostata sul comportamento della first lady e il video Melania Trump all’arrivo sul palco della sua figliastra Ivanka è diventato virale nel giro di poche ore.

Che una figlia sostenga la candidatura del padre è cosa ovvia. E lo sa bene anche la first lady. Ma Melania Trump non è riuscita a celare all’impietoso occhio di una telecamera come il suo rapporto con Ivanka non sia tutto rose e fiori. Insomma, quanto trapelato da un libro di recente pubblicazione, sembra esser stato confermato da questo filmato.

Melania Trump gives Ivanka Trump that look that “I like you only because I have to”.#RNC2020 #RNCConvention pic.twitter.com/ylkCju1SdM — Mad World (@MadddWWWorld) August 28, 2020

Video Melania Trump, la reazione all’arrivo di Ivanka è virale

Il video Melania Trump, dunque è il miglior assist possibile fatto a Stephanie Winston Wolkoff, ex amica e consigliera della first lady che, un mese fa, ha annunciato la pubblicazione di un libro dal titolo: ‘Melania and me’. E dalle anticipazioni già pubblicati su alcuni quotidiani a stelle e strisce, si parla di un’operazione ‘block Ivanka’ portata avanti dalla moglie del numero uno della Casa Bianca nel 2017, subito dopo il giuramento della figlia di Donald Trump.

Il sorriso e la smorfia alla ‘principessa’

Insomma, quel falso sorriso che si tramuta in una smorfia è la conferma che in casa Trump non siano tutte rose e fiori. Anzi. Melania Trump ha sempre chiamato Ivanka come la ‘principessa’. Ma non come titolo nobiliare, ma come vezzeggiativo. La sopportazione tra le due, dunque, è ai minimi storici da anni. E quella smorfia finale ne è la conferma.

(foto di copertina: da video Twitter)