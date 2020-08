Ivanka incorona suo padre: “Famiglia e lavoro i valori dei Trump”

Famiglia e lavoro. Questi i punti principali del discorso di Ivanka alla convention repubblicana nell’ultimo intervento prima del discorso di Donald Trump. Un intervento, quello della secondogenita del presidente, atteso da molti visto il legame da sempre molto stretto tra lei e il padre, ma anche per il ruolo che in molti hanno attribuito, o cercato di attribuire alla 38enne moglie di Jared Kushner, nelle decisioni del presidente.

Il discorso di Ivanka alla convention repubblicana

Nel suo discorso, Ivanka alla convention ha voluto concentrarsi sulla questione di cui si occupa alla Casa Bianca, ovvero le famiglie che lavorano, ma la parte più attesa era quella in cui ha presentato il padre, parlando di come prende le decisioni e del suo impegno quotidiano per gli emarginati in tutto il Paese. La secondogenita del presidente ha quindi sottolineato come il suo impegno si è trasformato in politiche che hanno avuto un impatto sui lavoratori e le famiglie americane, finendo per tracciare un contrasto netto tra la leadership del padre e quelle che, secondo lei, sarebbero le politiche fallimentari messe in atto da Joe Biden negli anni passati. “Il presidente Trump porta avanti i valori americani di lavoro e famiglia” ha detto Ivanka alla convention, sottolineando il suo impegno per asili più economici e accessibili e chiamando il padre “il presidente del popolo”. Un presidente che “sceglie le persone mentre i politici scelgono i partiti” e che “fin dal giorno del suo giuramento ha preso di petto le politiche fallimentari del passato facendo quello che nessun altro leader ha fatto prima”.