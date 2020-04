La storia di Ivanka Trump che ha violato la quarantena per le vacanze di Pasqua raccontata dal NY Times

Ha trascorso le vacanze di Pasqua al Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey

Predicare bene e razzolare male. Ivanka Trump aveva chiesto ai cittadini americani lo sforzo di restare in casa e di applicare il distanziamento sociale per evitare di trasmettere il contagio da coronavirus. Tuttavia, stando a quanto raccolto dal NY Times, la figlia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sarebbe recata da Washington al Trump National Golf Club Bedminster in New Jersey, violando il lockdown imposto alla capitale a partire dal 1° aprile.

LEGGI ANCHE > La risposta ironica del #FreeNipplesDay al voyeurismo su Ivanka Trump: «Torniamo alle divise»

Ivanka Trump e la violazione della quarantena per le vacanze di Pasqua

Lo spostamento, stando alle due fonti consultate dal Times (che sono a conoscenza degli spostamenti della figlia del presidente Donald Trump), non sarebbe stato necessario o legato a motivi di lavoro, dal momento che si sarebbe trattato semplicemente di un viaggio per trascorrere – insieme al marito Jared Kushner e ai tre figli – tutti insieme il sedar, la prima serata della Pasqua ebraica.

NBC News ha consultato una fonte della Casa Bianca per chiedere conferma di quanto dichiarato dal NY Times. «Il suo viaggio – è stato affermato – non era diverso da un viaggio di lavoro e la posizione raggiunta era meno popolata della zona circostante rispetto a casa sua, a Washington DC. A Bedminster ha praticato il distanziamento sociale e il lavoro da remoto. Il suo non è stato un viaggio con velivoli commerciali: ha scelto di trascorrere una vacanza in privato con la sua famiglia».

Una implicita conferma, insomma. Mentre tutti gli Stati Uniti sono in difficoltà per l’elevato numero di contagi e per il pesante tributo di vittime, il gesto della figlia del presidente Trump non sembra essere stato in linea con il rigore e con l’esempio che ci si sarebbe aspettati da personalità molto vicine alla Casa Bianca.