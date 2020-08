Il video tagliato che non mostra come, stavolta, Melania la mano a Trump l’abbia data

Melania Trump, stavolta, la mano del marito ha scelto di stringerla. Sui media americani e in giro per il web nelle ultime ore si vede la versione tagliata di un video il cui epilogo è molto diverso da ciò che sembra all’inizio. Il video sembra mostrare una Melania che – come già accaduto in passato – si rifiuta di stringere la mano del marito però la verità, almeno stavolta, è diversa. I due consorti sono stati ripresi mentre scendono i gradini dell’aereo presidenziale insieme al figlio Barron di ritorno dal New Jersey.

Melania Trump dà la mano al marito

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w — The Hill (@thehill) August 16, 2020

La versione del video tagliato che sta girando in queste ore si ferma a 0.26 secondi mentre – come si può vedere chiaramente – il video originale dura 1.22 minuti e la first lady di Trump stringe la mano del consorte una volta scesa dall’aereo e dopo aver parlato con gli ufficiali che li hanno accolti. Risulta molto probabile – osservando la scena – che Melania non abbia accettato di stringere la mano di Donald per via del fatto che stava scendendo i gradini e le servissero entrambe un po’ per aggrapparsi e non cadere e un po’ per il forte vento che rischia di sollevarle l’abito.

I gesti stizziti della first lady

Non è questa la volta in cui Melania si è dimostrata ostile nei riguardi del marito, quindi, ma non mancano sicuramente episodi di questo tipo. Uno degli ultimi risale all’inizio di giugno quando – palesemente – Trump ha domandato alla moglie di sorridere e lei ha fatto una smorfia breve e forzatissima che è diventata virale in tutto il mondo.