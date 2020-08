La storia dei militari della Marina italiana che ballano in divisa | VIDEO

Un filmato divenuto virale in rete che ha portato i vertici e il ministero a effettuare verifiche per confermarne l’autenticità (e, probabilmente, a prendere alcuni provvedimenti). Da qualche ora circola sui social il video Marina Militare, con i soldati italiani che ballano (con una vera e propria coreografia a mo’ di TikTok) sulle note della hit Jerusalema (di Master Kg) molto in voga sui social network. Ancora non si conosce la veridicità delle immagini, né il luogo in cui sarebbe avvenuto tutto ciò. L’unica cosa certa, vista la canzone di sottofondo (pubblicata nei primi giorni di luglio), è che si tratti di un qualcosa avvenuta di recente.

In pochissime ore il video Marina Militare è diventato virale sul web. C’è chi ha apprezzato quella coreografia, ma ci sono anche molte persone che stanno criticando (per usare un eufemismo) quel balletto che – secondo quanto emerge dalle immagini – potrebbe esser stato effettuato e immortalato all’interno di una sede della Marina italiana (forse una scuola per sottufficiali). Ma non vi sono ancora conferme e potrebbe anche trattarsi di un’iniziativa benefica alla quale hanno partecipato i militari indossando la loro divisa ufficiale.

Video Marina Militare, realtà o finzione?

Nel frattempo, come riporta AdnKronos, i vertivi della Marina Militare hanno avviato le proprie verifiche e, qualora fossero evidenziate alcune violazioni, potrebbero esser presi provvedimenti. Perché se da una parte – in attesa di conferme ufficiali – potrebbe trattarsi di una coreografia a scopo benefico (come molto spesso accade in questi casi), l’altro lato della medaglia potrebbe essere rappresentato da una goliardia. In quest’ultimo caso, visto l’utilizzo della divisa per realizzare questo filmato, potrebbero essere in arrivo molti problemi per i militari che hanno partecipato a questa coreografia sulle note di Jerusalema.

