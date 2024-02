La trollata di un video con le “parole” di John Travolta è diventata virale

Una trascrizione "fake" per ironizzare su quanto accaduto a Sanremo è stata presa per buona da molti utenti

A volte l’ironia è veramente sconosciuta e un video palesemente alterato, con la trascrizione dei sottotitoli visibilmente differente rispetto a ciò che viene realmente pronunciato, riesce a diventare virale, con utenti che non sono in grado di riconoscere la più classica delle “trollate”. E così accade che nelle ultime ore è stato visualizzato oltre 450mila volta un video in cui si vede John Travolta parlare della sua esperienza sul palco dell’Ariston. Nonostante le evidenze, qualcuno ha creduto che quel filmato fosse reale. Anzi, che le parole scritte in sovrimpressione fossero la traduzione di una dichiarazione ufficiale.

Sicuramente è anche colpa della vaste eco mediatica provocata dalla presenza dell’attore americano sul palco del Festival di Sanremo 2024 e di tutte le polemiche che sono scoppiate dopo la sua “esibizione”. Non solo quelle relative al “Ballo del qua qua”, ma anche quelle legate alle scarpe e allo sponsor. Sta di fatto che questo video è diventato virale su X.

Non serve alcun lavoro di fact-checking, anche perché – questa volta – ci hanno pensato le community notes di X. Quel video è tratto dalla serata degli Oscar 2023, quando John Travolta salì sul palco in occasione del tributo “In memoriam” e ricordò la sua compagna di scena di Grease Olivia Newton-John, deceduta nell’agosto dell’anno precedente.

Video John Travolta dopo Sanremo, il fake virale

Un discorso commosso e commovente che, nei giorni scorsi, è stato utilizzato come “sottofondo” per creare un video fake. E no, questa volta non c’entra nulla l’intelligenza artificiale. Nella trascrizione della falsa traduzione, il finto video John Travolta di ritorno negli Stati Uniti dopo il Festival, si racconta un fantasioso punto di vista dell’attore dopo l’esibizione dentro e fuori il Teatro Ariston. In realtà, Travolta non ha ancora pubblicamente commentato quanto accaduto: né le polemiche sul “Ballo del qua qua”, né quelle legate allo sponsor. Si tratta della più classica e divertente delle trollate social. In molti l’hanno capito, altri invece no.