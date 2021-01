Quel video di Azealia Banks e del gatto cucinato che avrebbe dovuto essere rimosso molto prima

Le ragioni – semmai possano esistere – dietro il gesto di Azealia Amanda Banks, rapper e cantautrice statunitense, rimangono sconosciute ma la condanna arriva all’unisono sul web. Seppure già nota per i suoi comportamenti aggressivi sui social, per i quali è stata protagonista di varie polemiche in passato, il video Azealia Banks cucina gatto ha superato qualsiasi precedente. Il web e il mondo hanno mostrato indignazione in ogni modo per il gesto, cercando anche le ragioni.

Il video Azealia Banks cucina gatto

Il video, che non vi mostreremo per ovvie ragioni, è stato pubblicato e poi rimosso tramite una serie di stories sul profilo Instagram della donna. La micia coinvolto apparteneva a lei ed è venuta a mancare circa tre mesi prima del girato. Azealia Banks avrebbe riesumato il cadavere del proprio animale domestico – la gatta si chiamava Lucifero – per poi cucinarlo letteralmente, bollito in pentola. Il gesto è stato documentato in tutte le sue fasi e poi pubblicato sui social.

Quei contenuti pubblicati senza senso

Sul web, sotto i vari video, le persone discutono della questione. In molte fanno notare che il gesto potrebbe anche essere stato fatto per avere le ceneri della gatta o per un qualche rito legato alla spiritualità della gatta, ma il punto è un altro: che necessità c’è di pubblicare il cadavere di un gatto morto e cucinato sui social? Il contenuto è degno di un film dell’orrore e avrebbe dovuto essere rimosso dal social molto prima di iniziare a girare e diventare virale.