Salvini prende in giro la proposta della ‘Vespa Killer’ contro la cimice asiatica. Ma l’idea era del leghista Centinaio

Ricevere un assist ghiotto per scaraventare il pallone in rete a porta vuota, esultare e poi rendersi conto di aver segnato un autogol. È questa la sintesi di uno dei tanti interventi di Matteo Salvini in Emilia-Romagna durante la sua infinita campagna elettorale per sostenere la candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza della Regione. Il leader del Carroccio è inciampato si è auto-punto con la Vespa Killer, sbeffeggiando quella che pensava fosse una proposta del Pd per combattere l’invasione della cimice asiatica. Peccato che ad avere quell’idea, e a proporre uno studio ad hoc sull’effettiva efficacia di questo rimedio, fosse stato l’ex ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Della Lega.

A riportare una parte del comizio di Matteo Salvini in provincia di Ferrara è stato il quotidiano online estense.com: «Questa è terra di agricoltura e qualcuno pensava di combattere la cimice asiatica con le vespe killer. Cioè, siam veramente su Scherzi a parte». E forse siamo proprio su scherzi a parte perché nell’ottobre del 2018 fu proprio l’ex ministro (leghista) Gian Marco Centinaio a proporre l’utilizzo della Vespa Samurai (o killer) per combattere l’invasione della cimice marmorata (o asiatica).

Salvini e l’autogol per sbeffeggiare la Vespa killer

E ne avviò anche la sperimentazione. Insomma, scherzi a parte ma mica tanto. Matteo Salvini, nel tentativo di sbeffeggiare una proposta folle del Pd, non si è reso conto (o, forse, non era a conoscenza) di un’idea partorita da una delle menti di spicco del Carroccio. Autogol servito e tre punti all’avversario senza colpo ferire nell’infinito tour elettorale del leader della Lega.

La paternità di Centinaio

L’idea di Centinaio era quella di avviare la sperimentazione, in quarantena, dell’utilizzo di Vespe Killer che, in natura, sono considerate le maggiori antagoniste delle cimici asiatiche che hanno invaso buona parte dei campi agricoli nel Nord-Est italiano, con ripercussioni sulla produttività. Ora, però, quell’idea viene ritenuta ridicola dallo stesso segretario della Lega. Ma solo perché non sapeva la paternità di quella proposta.

