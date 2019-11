La seconda apocalisse di Venezia

Vivere nell’apocalisse è un’esperienza che non si augura nemmeno una volta nella vita. Immaginiamoci quando ciò avviene due volte a distanza di tre giorni. Venezia è di nuovo sott’acqua: le previsioni meteorologiche – che poi sono state puntuali nella giornata di oggi – prevedevano una nuova ondata di maltempo che avrebbe portato la città lagunare a essere sommersa una seconda volta. L’acqua alta prevista, questa volta, raggiungerà il metro e sessanta di altezza.

Venezia, ancora acqua alta: situazione difficile il 15 novembre

La città è bloccata dalle primissime ore di questa mattina: al momento, il 70% del centro storico della città risulta allagato, mentre piazza San Marco è chiusa sin dalle primissime ore del mattino, in via precauzionale prima e per l’acqua alta che la sta invadendo ora, attestandosi alla quota di 1,52 metri. Di conseguenza, anche la circolazione dei vaporetti si è arrestata, con il governatore della regione Veneto Luca Zaia che sta effettuando dei sopralluoghi nelle aree più colpite.

Ma il clima che si respira a Venezia in queste ultime ore è davvero surreale. I turisti, tanti anche in questo periodo della stagione, sono chiusi all’interno degli alberghi, mentre i commercianti sono impegnati a puntellare le proprie attività, cercando di limitare eventuali danni alle proprie strutture. Il primo a commentare il nuovo stato di emergenza a Venezia è il sindaco di centrodestra Luigi Brugnaro, che ha comunicato le misure di sicurezza necessarie a bloccare il centro cittadino.

Venezia, il sindaco «Stiamo lavorando, senza piangerci addosso»

«Lo scirocco continua a soffiare – ha detto -. La gente ha perso tutto. Per noi con l’acqua salata diventa ancora più difficile. Questa è una sfida per l’intero Paese I veneziani non si stanno piangendo addosso, ma stanno lavorando. Tiriamo fuori il nostro orgoglio per far restare qui i giovani e dargli un futuro».

In mattinata, in piena emergenza, anche Matteo Salvini ha fatto visita al capoluogo veneto, in un sopralluogo insieme al sindaco Brugnaro e al governatore leghista Luca Zaia.

