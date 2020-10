Veneto condannato per discriminazione: non garantisce servizi pediatrici a bambini stranieri

Anno 2020, il Veneto condannato per discriminazione a causa del suo sistema sanitario. È la sentenza con cui il tribunale di Venezia si è espresso relativamente alla situazione che riguarda la Ussl 3 Serenissima della città lagunare: da tempo questo presidio sanitario non garantisce prestazioni pediatriche ai minori figli di cittadini non comunitari e privi di cittadinanza. Per questo motivo, prestazioni di questo genere possono essere praticate soltanto attraverso l’accesso al pronto soccorso.

Veneto condannato per discriminazione nei confronti dei minori senza cure pediatriche

Una situazione che va avanti da tempo e che è stata sottolineata più volte da Emergency a Porto Marghera, che proprio a Venezia ha un suo presidio fisso che, per anni, ha fatto in modo di sopperire all’assenza di cure pediatriche proprio per i minori stranieri. Tuttavia, questa situazione non poteva andare avanti a lungo ed è intervenuta correttamente l’Asgi – l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – che ha presentato ricorso contro la Ussl e contro la regione Veneto per discriminazione.

Nella memoria difensiva, la stessa regione Veneto ha ammesso l’assenza di un servizio di questo tipo per i minori stranieri, offrendo di fatto il fianco alla sentenza emessa dal giudice del tribunale di Venezia. In seguito a questa decisione, ora, i due enti dovranno sanare la situazione preesistente, istituendo un servizio ambulatoriale dedicato e modificando le linee guida d’accesso ai servizi sanitari, anche per evitare in futuro che situazioni del genere possano ripetersi.

È stata accertata, dunque, la violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre del 1989 e che tutela i minori a cui vengono assicurate le prestazioni sanitarie di qualsiasi tipo. Soddisfatta l’Asgi che ha evidenziato come in questo modo si sana contraddizione palese in uno dei sistemi sanitari italiani che si è sempre definito d’eccellenza. E che invece dimenticava questi elementi che non possono di certo essere definiti dettagli.

