Tanti giochi online, ma la Lotteria Italia non riesce a sfondare

Nulla da fare. La Lotteria Italia e i suoi biglietti restano qualcosa di fisico, di tangibile, da conservare sopra al caminetto in attesa dell’estrazione nella notte della Befana. Per questo motivo la vendita online Lotteria Italia non ha sfondato e, nonostante un riscontro migliore rispetto a quello degli altri anni, non è riuscita a compensare il calo delle vendite dei biglietti, con l’effetto Covid che si è fatto sentire sul tradizionale appuntamento di inizio anno.

Vendita online Lotteria Italia, cosa non è andato bene

È strano che in un mondo dove il web pullula di giochi online (dalle scommesse, fino ad arrivare alle estrazioni del Lotto), non ci sia stata tutta questa presa sulla vendita dei biglietti della Lotteria Italia. Probabile che quest’annata di coronavirus e di limitazione degli spostamenti abbia in qualche modo sancito l’idea che il concorso sia qualcosa di radicato più nelle vecchie che nelle nuove generazioni. Nonostante la possibilità di acquistare i biglietti online, infatti, il calo delle vendite è quantificabile in un meno 31,3% rispetto all’edizione dello scorso anno (quando i biglietti venduti furono circa 6,7 milioni, per un incasso di 34 milioni di euro).

Quest’anno, invece, dalla Lotteria Italia sono stati incassati “solo” 23 milioni di euro, con 4,6 milioni di biglietti venduti. Si alzano, dunque, le possibilità di vincita dei premi importanti, ma allo stesso tempo si registra una tendenza su cui poter riflettere. Un biglietto su tre non è stato acquistato in questo anno della pandemia perché c’è stata una maggiore limitazione negli spostamenti, perché i luoghi di transito (come ad esempio gli autogrill) dove spesso venivano acquistati i biglietti sono stati meno frequentati.

E, lo evidenziano dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonostante i segnali positivi arrivati dagli acquisti dei biglietti online, questi non sono stati «sufficienti per coprire le perdite registrate nel canale retail». Oggi, visitando il sito, non si possono più acquistare i biglietti della lotteria, dal momento che l’estrazione avverrà questa sera nel corso della trasmissione speciale de I Soliti Ignoti. Nell’anno in cui l’e-commerce è stato la cifra stilistica delle abitudini dei consumatori, la Lotteria Italia è andata in direzione opposta.