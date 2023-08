Il trucco per i nostalgici dell’uccellino di Twitter

I cambiamenti non piacciono a tutti, soprattutto se avvengono in modo improvviso e abbastanza improvvisato. In attesa di capire quali sono i piani del futuro (si parla di una “app per tutto”) nella testa del vulcanico Elon Musk, molti utenti sono rimasti delusi dal cambio di rotta e della sparizione di alcuni termini e concetti-chiave che hanno fatto la storia della piattaforma social dei messaggi brevi. Primo fra tutti, la “X” al posto del vecchio logo di Twitter. Quel marchi di fabbrica che, come abbiamo già spiegato nelle ore successivo al rebranding, potrebbe avere molte difficoltà nella registrazione, trattandosi di una “copia” di un carattere Unicode.

Al netto di tutto ciò, i nostalgici dell’uccellino possono tornare all’origine. O quasi. Attenzione, però: questo “trucco” non vale per tutti. Innanzitutto, occorre sottolineare come lo stratagemma sia attivabile solo per quel che riguarda i dispositivi iOS. Quindi per iPhone e iPad. Dunque, solamente su app e non per la versione browser. Chi naviga sul social attraverso il proprio pc o un device Android, è destinato a vedere quella “X” bianca su sfondo nero nel pannello con le icone.

Vecchio logo Twitter, come tornare all’uccellino al posto della X

Come detto, questa opportunità è concessa (almeno per il momento) solamente ai possessori di iPhone. Ovviamente facciamo riferimento solamente ai modelli più recenti, visto che per quelli più “vecchi” non è stato ancora aggiornato il client, quindi compare ancora l’icona con il vecchio logo Twitter. Ma come si può tornare all’uccellino? La procedura da seguire è piuttosto semplice.

Scaricare l’immagine del vecchio logo di Twitter;

Cercare e aprire l’app Comandi (o scorciatoie);

Premere sul pulsante “+” che compare all’interno della schermata, in alto a destra;

Selezionare la voce “Nuovo Comando” e premere su “Aggiungi azione”;

Individuare “Apri l’app”, poi “Scegli” e selezionare l’app X;

Selezionando “Apri X”, si dovranno premere i tre punti in alto a destra per poi selezionare “aggiungi alla home”;

Premere sull’icona predefinita (di colore arancione) e procedere su “Scegli foto”;

Selezionare la foto con il vecchio logo Twitter salvato in precedenza e poi premere “aggiungi” e “fine”.

Il gioco, dunque, è fatto e nella “home” del proprio iPhone ci sarà il logo con l’uccellino al posto della X. Nella schermata, però, non comparirà né il nome “X”, né “Twitter”. Per poter ripristinare la vecchia nomenclatura dell’app della piattaforma, al posto di “Apri app” occorrerà scrivere “Twitter”.

Even my iPhone refuses to give up the Twitter bird logo, and no I didn’t do the shortcuts hack pic.twitter.com/4FA2g3o7Ue — Alex Kraus (JOB HUNTING in Japan, see pin) (@alexfkraus) August 1, 2023

Ovviamente, le funzioni non cambieranno. L’unica differenza sarà nel nome dell’applicazione. All’interno, infatti, continuerà a campeggiare quella “X”. Perché è possibile fare questo? In realtà non andremo – a livello “estetico” – a interagire con l’applicazione. Il logo modificato, ovvero il ritorno alle origini, è solo quello della “scorciatoia” che compare nelle schermate del nostro dispositivo.