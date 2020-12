Il V-Day con “V” per Vile | IL SIGNOR DISTRUGGERE

La riflessione su come sia stata accolta in Europa la giornata storica del 27 dicembre

In Europa è finalmente arrivato il V-Day e con esso è stata resa ancora più palese la piaga del complottismo fanatico e dell’ignoranza becera che affligge il mondo scientifico ormai da anni. Tra gli scettici, gli ignoranti, i complottisti e i bifolchi nelle ultime 72 ore si è riversato sui social un odio e un marciume da far impallidire le SS. Siamo passati dalle idiozie dei fanatici ignoranti, tipo, “non ci credo che quella persona si è fatta il vaccino! Nella siringa c’era solo aria!” (perché giustamente l’embolia tutte le feste si porta via), alle minacce di morte alla prima infermiera che si è vaccinata allo Spallazzani di Roma. Minacce che l’hanno portata a dover chiudere i suoi profili social e, pare, a dover sporgere denuncia contro questi essere inutili. Di chi o cosa è la colpa? LEGGI ANCHE > Ecco cosa accade diffondendo i nomi dei primi vaccinati contro il Covid Vax Day, una riflessione

Negli anni ’80 io vivevo con mia nonna, nata nel 1912 e che arrivò solo alla terza elementare, quando stavo male veniva a casa il medico di famiglia e tutto ciò che diceva era insindacabile e mia nonna al massimo poteva chiedere conto del caffè che gli aveva offerto durante la visita. Questo non perché qualcuno l’avesse rimproverata o punita, ci arrivava da sola consapevole dei suoi limiti. Quindi quello che succede oggi non è un problema riconducibile alla scolarizzazione o al “contesto socio culturale”, quest’ultimo idealizzato come l’eterno colpevole di tutto da parte di certi soggetti (che a mio parere sono peggiori dei complottisti), ma da un fanatismo radicato. Anche perché ci sono medici e politici tra i complottisti e no vax, quindi il reddito e/o l’istruzione non c’entrano proprio un beneamato cappero.