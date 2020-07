La star del metal che parla di un complotto di «Salvini mediorientale»

Molti di voi, soprattutto quelli che hanno avuto un passato da metallari (o semplicemente da amanti del genere pur non condividendo lo stile), conosceranno Varg Vikernes, fondatore del progetto musicale Burzum, personalità molto influente nell’ambito del Rock Metal. Nel corso della sua carriera, si è distinto anche per episodi particolarmente controversi nell’ambito della cronaca nera: ad esempio gli incendi in alcune chiese cristiane norvegesi e il coinvolgimento nell’omicidio di un suo ex collega. Nell’ultimo periodo si è avvicinato sempre di più a idee estremiste di destra e, per questo motivo, risulta essere molto popolare sui social network.

LEGGI ANCHE > La faccia di Salvini quando Lévy dice che l’Italia senza Europa sparirebbe

Proprio su Twitter, Varg Vikernes ha esposto una teoria decisamente complottista che, per certi versi, coinvolge anche il leader della Lega Matteo Salvini. Secondo il musicista metal, infatti, soltanto gli uomini del nord Europa possono considerarsi davvero europei, mentre invece i cittadini dei Paesi mediterranei – viste le influenze che altri Paesi (Africa del nord, ma anche medioriente) hanno avuto sulla loro cultura, non possono realmente considerarsi tali.

In una discussione sul tema, Varg Vikernes ha sostenuto che Matteo Salvini fosse un mediorientale.

Let us try to find some common ground. Let us forget about eye and hair calor. Do you not agree that non-Nordics are Europeans as well even though they have foreign admixture from many years ago? This tweet was supposed to celebrate us, not to say who is the most European.

— Lumière (@Lumiere_LLL) July 22, 2020