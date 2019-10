Vanitosa 95, il troll (ora leghista e un mese fa anti-Salvini) che su Twitter augura tumori agli avversari

I vergognosi insulti e i malauguri non solo a Monica Cirinnà

Un mare di odio sui social. E seguendo questa ondata si trovano questi profili troll di soggetti che passano le loro tristi giornate a rimirarsi nello specchio degli insulti con cui riempiono Twitter, Facebook e Instagram. Quasi fosse una professione quella dell’odiatore, che non si ferma davanti a nulla e nessuno. È il caso di Vanitosa 95, un profilo palesemente fake che, però, sta riempiendo le bacheche degli oppositori di Salvini – o, comunque, di persone legate a ideali di sinistra – di cattivi auguri per malattie terrificanti.

Nel mirino del troll leghista – che ha avuto una mutazione ‘genetica’ passando dal condividere articoli contro Salvini al difendere a spada tratta il leghista con un gergo vergognoso – non è finita solamente Monica Cirinnà, ma anche Laura Boldrini, Cathy La Torre, Beppe Grillo, Maria Elena Boschi e tanti altri. Tutti con gli stessi proclami: augurare un tumore.

Vanitosa 95, la troll che augura tumori

Ecco una lunga serie di tweet o risposte dirette comparse negli ultimi giorni dal profilo di questa presunta Vanitosa 95. Una sorta di ossessione senza soluzione di continuità e monotematica. Il tutto partito dalla notizia della colica renale che ha colpito Matteo Salvini.

Una sorta di via libera a un delirio di un troll che si ciba e alimenta i social con pillole d’odio incondizionato e senza colpo ferire. E le sue vittime sono monocolore, come il sentimento che pervade chi ha scelto di diventare un troll social per aizzare le folle e scrivere idiozie schifose.

Il doppio attacco a Laura Boldrini

E il tutto non si limita ai personaggi politici, ma finisce nel baratro degli insulti, delle minacce e dei cattivi auguri anche ai parenti di Laura Boldrini, finita nel mirino della propaganda sovranista che l’addita da sempre come nemica degli italiani.

Questa è la vergogna che oggi ha un nome, Vanitosa 95, ma che quotidianamente si trasforma e diventa liquida, prendendo la forma del contenitore che la ospita.

(foto di copertina: da profilo Twitter Vanitosa 95 + tweet)