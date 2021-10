Microsoft supera Apple: ora è la società che vale di più al mondo

Il risultato è solamente parziale e, nel giro di poco (anche pochissimo) tempo, la situazione potrebbe essere ribaltata. Perché la Borsa e la finanza sono fatte di fluttuazioni che ondeggiano tra il positivo e il negativo. Sta di fatto che il valore di Microsoft ha superato – ma non è la prima volta – quello di Apple. La società di Cupertino, infatti, paga i risultati deludenti e le perdite registrate nell’ultimo trimestre, anche a causa dei problemi di approvvigionamento all’interno del sistema delle catene di forniture a livello globale (come quello che riguarda i chip).

Il sorpasso del valore Microsoft rispetto a quello di Apple è stato certificato alla chiusura della seduta settimanale di Wall Street: parlando in termini di capitalizzazione, infatti, l’azienda fondata da Bill Gates ha toccato quota 2mila e 450 miliardi di dollari, mentre la società di Cupertino ha registrato un calo totale di circa 3 punti percentuali, facendo scendere il proprio valore totale a 2.420 miliardi. Parliamo comunque di cifre elevatissime, ma questa lotta al predominio economico e finanziario è simbolo dei tempi che stiamo vivendo: a dominare questa graduatoria, infatti, sono due aziende che si occupano di tecnologia e sviluppano i propri prodotti nel mondo del digitale.

Valore Microsoft in borsa, sorpassata Apple

Ma come si è arrivati a questo sorpasso? La chiusura settimanale di Wall Street ha certificato un andamento previsto e prevedibile. Microsoft, infatti, ha guadagnato circa lo 0,6% in Borsa dopo gli ottimi risultati – in termine di guadagni – registrati grazie ai suoi prodotti di punta: Office, Windows e il comparto cloud. Apple, invece, ha pur sempre ufficializzato dei risultati positivi, ma sotto le aspettative (anche nella vendita dei suoi nuovi dispositivi). Da qui un calo di circa 3 punti percentuali che l’hanno portata a perdere il gradino più alto del podio.

I precedenti

Ma non è la prima volta che accade tutto ciò. Come spiega The Verge, infatti, il valore Microsoft ha superato quello di Apple in altre occasioni. Sempre parlando meramente di capitalizzazione, infatti, già nel luglio del 2020 ci si è trovati in una situazione analoga. Ma anche diversi anni fa, in tre occasioni sparse tra il 2010, 2016 e 2018, la situazione era stata ribaltata. Risultati che, però, non frenano la corsa di Cupertino che continua a essere leader nelle vendite e a mantenere quello storico primato ottenuto nel 2018 e ritoccato due anni dopo: prima fu la prima azienda a superare i mille miliardi di capitalizzazione, poi fu la prima a raddoppiare quella cifra nel 2020.