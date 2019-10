L’omonimo di Valerio Del Grosso: «Non sono io l’assassino di Luca Sacchi, smettete di insultarmi sui social»

Non c’è alcuna somiglianza tra i due e non c’è nemmeno corrispondenza con l’età: Valerio Del Grosso che, su Facebook, ha una foto profilo con un gilet e un sigaro e sta seduto su una sedia adagiata su un prato verde non è la persona accusata di omicidio di Luca Sacchi a Roma insieme a Paolo Pirino. Con lui condivide soltanto il nome e il cognome. Un caso di omonimia, come tanti altri. Ma che in questi casi diventa più sensibile, vista l’ampia risonanza del caso di cronaca.

Valerio Del Grosso, il caso di omonimia su Facebook

Come spesso accade, l’omonimo di Valerio Del Grosso è stato preso di mira dai social network: in tanti lo hanno contattato per chiedergli l’amicizia, in tanti lo hanno iniziato a insultare anche attraverso messaggi privati. Raggiunto il limite di questa situazione davvero poco piacevole, Valerio Del Grosso si è difeso attraverso un messaggio pubblico dalla propria bacheca di Facebook.

«Viste le ripetute richieste di amicizia che mi stanno arrivando, i messaggi d’insulti su link e foto del mio profilo e tanto altro – ha scritto – volevo avvisare i fenomeni dei social che NON SONO IO il Valerio Del Grosso della tragedia di Colli Albani».

La corsa a cercare su Facebook Valerio del Grosso

Un fenomeno minore, forse, in una tragedia più grande e più complessa. Ma che ci fa capire benissimo quanto la nostra società sia abituata a ricercare il sangue dappertutto, ad avere un’attenzione morbosa nei confronti di vittime e carnefici, a voler cercare a tutti i costi l’interazione con i protagonisti della cronaca nera. I social network – quando vengono comunicati i nomi dei colpevoli (o dei presunti colpevoli) e delle vittime – ci danno quell’illusione di poter essere i protagonisti della cronaca che si sta concretizzando. Con effetti collaterali come questo.