Avevano avuto una relazione nel 2017, poi conclusasi in malo modo. E da allora Valentina Pizzale non si è rassegnata: perseguitava l’ex compagno Ettore Francesco Sequi, ex ambasciatore e ora capo di gabinetto di Luigi Di Maio, con sms, telefonate e piazzate sotto casa. Lui l’aveva già denunciata in passato, ora la donna è sotto gli arresti domiciliari.

Arrestata per stalking: perseguitava il capo di gabinetto di Di Maio

Dopo la nomina al governo, Valentina Pizzale, 41 anni, ha aumentato il numero di persecuzioni nei confronti dell’ex compagno Ettore Francesco Sequi, 63 anni. Messaggi a tutte le ore, sopratutto la notte con scritto «ti rovino» e altre minacce. Tanto che l’ex ambasciatore la aveva già denunciata alle autorità alla fine del 2017, dopo la fine di una breve relazione. La donna, che aveva avuto delle collaborazioni con la Rai nella veste di autrice, sapeva di essere indagata, ma nonostante questo al rientro di Sequi da Pechino per diventare capo di gabinetto del neo ministro agli Esteri Luigi Di Maio, ha acuito le sue persecuzioni, con messaggi minatori e ossessivi. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Daniela Cento hanno quindi deciso di procedere con la richiesta dei domiciliari.

(credits immagine di copertina: Facebook)