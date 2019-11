Valentina Nappi mette in discussione (a modo suo) la cristianità di Giorgia Meloni

Dopo le polemiche a distanza con Matteo Salvini, la pornostar italiana Valentina Nappi torna a dare una valutazione ‘politica’ su uno dei personaggi più in vista del momento. L’obiettivo di un tweet tra l’ironico e il sarcastico è, questa volta, Giorgia Meloni. L’attrice hard ha infatti dedicato un brevissimo pensiero alla leader di Fratelli d’Italia, citando anche quella sua frase diventata negli ultimi giorni un vero e proprio tormentone sui social e mixata con varie basi musicali e video.

Pochissime le parole utilizzate da Valentina Nappi che ha messo in dubbio la cristianità di Giorgia Meloni, paragonandola ad alcune pratiche sessuali che la stessa pornostar mette in scena in molti dei suoi film hard: «Se Giorgia Meloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale». Il tutto taggando il profilo Twitter ufficiale della leader di Fratelli d’Italia.

Se @GiorgiaMeloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale.

— Valentina Nappi (@ValeNappi) November 5, 2019

Valentina Nappi mette in dubbio la cristianità di Giorgia Meloni

Tweet caustico, sarcastico, ironico e abbastanza sui generis per mettere in dubbio uno dei cavalli di battaglia di Giorgia Meloni che nelle piazze, nelle interviste e sui social ripete e rivendica pedissequamente la sua cristianità e il suo voler seguire i precetti religiosi che sono alla base delle radici cristiane. Forse la pornostar Valentina Nappi trova delle incongruenze tra quel che la leader di Fratelli d’Italia dice e quello che fa. Forse fa riferimento al fatto che Meloni abbia avuto, legittimamente, un figlio fuori dal matrimonio andando contro uno dei principi base della Chiesa e della religione cristiano-cattolica. Ovviamente il paragone con le sue gesta sessuali è forzato, ma le è servito per esprimere chiaramente le sue perplessità.

