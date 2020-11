Ieri è arrivato l’annuncio della copertura al 90% del vaccino Pfizer – portando ad essere il farmaco che, più di tutti, sembra mostrarsi efficace e avanti nella sperimentazione -. Oggi già emergono i primi dettagli sulla fornitura all’Europa e all’Italia. Da domani l’Unione Europea avrà il via libera per l’acquisto delle dosi necessarie, da ripartire poi nei vari paesi, e intanto arrivano dettagli sul patto stretto tra Pfizer e Italia che dovrebbe far avere al nostro paese «1,7 milioni di dosi di vaccino anti Covid» a gennaio.

Come riposta Repubblica, Roberto Speranza e i vertici dell’azienda farmaceutica avrebbero partecipato a un incontro lo scorso 29 ottobre. L’incontro è stato riservatissimo e l’obiettivo era quello di pianificare le tempistiche, i dettagli tecnici e quelli logistici per fornire al nostro paese 1,7 milioni di dosi da somministrare ad altrettanti italiani – a partire da quelli che lavorano nella sanità, quindi medici e infermieri – a cominciare dalla seconda metà di gennaio 2021.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.

Let’s keep protecting each other in the meantime.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020