Vaccino coronavirus, anche il capo del fondo sovrano russo lo ha preso: «Possiamo dire che funziona»

Nella giornata di ieri, a sorpresa per tutto il mondo, Putin ha annunciato che il vaccino Russia anti Covid è stato brevettato nel paese e di aver già fatto somministrare una dose a sua figlia. La Russia avrebbe quindi già un farmaco efficace che – con intento quantomeno propagandistico – Putin ha fatto sapere di aver somministrato alla sua stessa prole. Sulla stessa lunghezza d’onda oggi arriva l’annuncio di uno dei suoi: anche Kirill Dmitriev, capo del fondo sovrano russo, ha preso il farmaco.

«Ho preso il vaccino Russia e l’ho dato ai miei genitori»

Sulla stessa linea l’annuncio di Dmitriev che, oltre ad affermare di aver preso lui stesso il vaccino, ha parlato della somministrazione ai suoi familiari più prossimi: «L’ho preso io stesso. L’ho dato ai miei genitori, a mia moglie», ha detto, aggiungendo che «possiamo dire che funziona». La dichiarazione, rilasciata alla Cnn, ha chiarito anche come dovrebbe funzionare – almeno per sommi capi – la distribuzione del vaccino nel paese, che a quanto pare «sarà molto graduale».

«Distribuzione molto graduale e attenta»

Chi è vicino a Putin prende il vaccino e fa sapere di averlo preso, definendolo un farmaco buono e che funziona – ancora non si sa su quali basi, considerata anche l’opinione espressa ieri da Galli: fino a che non ci sono i dati si tratta solo di annunci giornalistici -. Il capo del fondo sovrano da 10 miliardi di dollari creato dal governo russo per coinvestire nell’economia russa insieme ai fondi sovrani di altri paesi ha affermato che il vaccino non sarà però rilasciato immediatamente per tutti quanti: «Non lo daremo a 10 milioni di persone domani» ma, piuttosto, in Russia si pensa a «una distribuzione molto graduale e attenta».

(Immagine copertina dalla pagina Facebook Russian Direct Investment Fund – RDIF)