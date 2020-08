Vanno in vacanza in Croazia e tornano positive al Covid-19: «Volevamo festeggiare la maturità»

«Dopo tutto quello che abbiamo passato, volevamo festeggiare la maturità: ho pensato che meritassimo questa vacanza. Con il senno di poi forse avrei rimandato il viaggio all’anno prossimo. Riconosco la troppa leggerezza, da oggi in poi indosserò sempre la mascherina». A parlare – come si legge sulle pagine de Il Fatto Quotidiano – è una ragazza 18enne ritornata in Italia dopo una settimana di vacanza in Croazia. Lei, insieme ad altre 7 persone, è risultata positiva al Covid-19.

«La situazione sembrava così tranquilla, nessuno indossava la mascherina, né gli animatori sul posto, né il conducente del pullman che ci ha portato sull’isola di Pag, in Croazia. Ci siamo fatte condizionare. Ogni giorno c’erano delle attività organizzate in discoteca o in spiaggia e la sera si andava a ballare: era all’aperto, quindi abbiamo creduto che la mascherina non servisse».

La ragazza, 18 anni, padovana, ha approfittato di un pacchetto vacanziero offerto da un’agenzia bresciana che garantiva a lei e alle amiche divertimento e svago in Croazia a un prezzo vantaggioso: ma nel viaggio le giovani hanno messo da parte le regole basilari che proprio ieri il premier Giuseppe Conte ha ricordato in conferenza stampa al termine del consiglio dei Ministri: indossare la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e lavarsi spesso le mani. Poche ma fondamentali accortezze che avrebbero aiutato, forse, le ragazze a non tornare positive in Veneto: «Ho sentito mal di gola e avevo la febbre, ma credevo fosse colpa dell’aria condizionata, non era la prima volta che mi succedeva. Poi è arrivato il mal di testa e ai muscoli, la difficoltà a respirare. All’inizio non ho pensato subito al Covid-19, poi ho visto l’esito del tampone e mi sono sentita malissimo. Più che altro mi dispiace per la mia famiglia e per gli amici che ho visto al rientro. Mi sento in colpa per averli messi in questa situazione. Sono tutti negativi ma devono restare in isolamento per 14 giorni e non faranno le vacanze», conclude la ragazza.