Conte lancia un appello ai giovani: «Capisco il desiderio di movida, ma siate responsabili»

«Abbiamo previsto la ripresa dell’attività delle navi da crociera dal 15 agosto e delle fiere dal primo settembre. Abbiamo previsto altre riprese ma vanno fatte con responsabilità, dobbiamo essere accorti e intelligenti, non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi fin qui fatti. Capisco che è il periodo piu caldo dell’anno, e i giovani che hanno voglia di divertirsi e di movida, ma attenzione: bisogna muoversi in maniera responsabile e pensare, al di là della nostra salute, alle persone più fragili e vulnerabili». È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza al termine del Consiglio dei ministri per l’approvazione del dl agosto.

«Noi siamo in una situazione di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, con dei lievi segnali di ripresa nel numero dei contagi. Stiamo facendo bene, stiamo facendo anche meglio se compariamo ai Paesi che direttamente sono confinanti e con cui possiamo misurare la curva dei contagi. Oggi il tasso dei contagi in Italia è tra i più bassi dell’Unione Europea: sottolineamolo. Nel nuovo dpcm troverete la proroga fino al 7 settembre delle misure precauzionali minime che sono attualmente in vigore: ci sarà ancora l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, il distanziamento rimane di un metro, rimane il divieto di assembramento. Raccomando di lavarsi e disinfettarsi le mani costantemente. Sono delle regole minime, noi non vogliamo nuove restrizioni», ha detto ancora Giuseppe Conte.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT CONFERENZA STAMPA GIUSEPPE CONTE]