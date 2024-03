A RaiNews non va meglio: il sindacato dei giornalisti denuncia la disinformazione

Il sindacato dei giornalisti Rai, l’Usigrai, ha sempre vigilato affinché il servizio pubblico conservasse una sua indipendenza ed è sempre intervenuto nelle vicende che riguardavano e che riguardano ipotetiche o concrete riorganizzazioni dell’assetto dei canali e delle redazioni del servizio pubblico radiotelevisivo. Ha sempre espresso posizioni abbastanza nette su vicende interne e su singoli episodi che si sono verificati, nel tempo, rispetto all’informazione in Rai. Tuttavia, i toni che vengono utilizzati dal sindacato dei giornalisti ultimamente sono particolarmente allarmanti. Una nota Usigrai su Rainews 24, il canale all news della Rai, lo dimostra. Abbiamo ricevuto in redazione, infatti, questo messaggio arrivato dal direttivo del sindacato.

Usigrai su Rainews 24: la nota contro la disinformazione

«A RaiNews siamo ormai alla disinformazione – si legge nella nota -. Non è la prima volta che l’attuale direzione si adopera a nascondere notizie ai telespettatori del canale all-news della Rai. I comunicati del CdR segnalano da tempo una gestione omissiva dell’informazione di Servizio Pubblico da parte della direzione. Tuttavia, anche dopo gli ultimi scivoloni, i vertici Rai non solo non dicono niente, ma non muovono un dito per fermare questa deriva. Delle due l’una; o sono disattenti, o sono conniventi. La solerzia di questi vertici che vergano comunicati per annunciare urbi et orbi procedimenti disciplinari per un nonnulla non ha trovato applicazione per quello che succede a RaiNews, dove il controllo politico editoriale ha raggiunto livelli inaccettabili. Ci chiediamo cosa altro debba accadere prima che si intervenga a porre fine a questa deriva che fa male all’informazione e alla Rai».

Evidentemente, i giornalisti non sono convinti della gestione del direttore Paolo Petrecca e lo avevano già evidenziato nel corso della conferenza stampa della premier Giorgia Meloni (quella inizialmente prevista per fine anno e poi, successivamente, rinviata nei primi giorni di gennaio). In quella circostanza, il direttore era stato criticato perché, da Rainews 24, non era arrivata nessuna domanda alla presidente del Consiglio.

In generale, negli ultimi giorni, l’Usigrai ha manifestato preoccupazione per le sorti di alcuni segmenti della redazione, soprattutto quella radiofonica. Negli ultimi giorni, c’è stato uno sciopero dei giornalisti seguito alla notizia di accorpare le redazioni di GR Sport a Rai Sport e di GR Parlamento a Rai Parlamento. Una scelta sbagliata, secondo il sindacato dei giornalisti, che andrebbe a minare l’indipendenza dei colleghi. Tuttavia, l’ultima nota ricevuta dimostra come le ansie non siano legate esclusivamente alla governance aziendale, ma proprio alla qualità dell’informazione. Una cosa ben più preoccupante per chi paga il canone.