L’uragano Sally spaventa il Sud Est degli Stati Uniti

A meno di tre settimane dalle devastazioni di Laura in Texas e Lousiana, è l’uragano Sally a spaventare il Sud Est degli Stati Uniti. Secondo le previsioni più recenti infatti Sally dovrebbe colpire il confine tra Mississippi e Alabama mercoledì con alluvioni figlie di pesanti precipitazioni e del rialzamento di quasi tre metri delle acque sulla costa.

L’uragano Sally minaccia alluvioni da record

Secondo il Centro nazionale degli Uragani degli Stati Uniti l’uragano Sally potrebbe causare alluvioni da record che rischiano di causare molte morti e che dovrebbero colpire la zona Nord della costa del Golfo mercoledì dal Nord della Florida al Sud Est del Mississippi. L’uragano Sally viene descritto come una tempesta lenta, che quindi ha il suo pericolo principale nelle forti piogge che, come detto, rischiano di creare alluvioni soprattutto nelle aree urbane, dove è più difficile che l’acqua defluisca. Un po’ come l’uragano Harvey, che nell’agosto del 2017 rovesciò oltre 150 cm d’acqua in alcune zone del Sud del Texas battendo ogni record e causando oltre 125 miliardi di danni.